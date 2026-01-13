رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة

أكد رئيس وزراء جرينلاند، أنه لن يبيع الجزيرة ولا يريد أن تكون جزءا من الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية .

وقال رئيس وزراء جرينلاند:" نختار الدنمارك على الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، نشر البيت الأبيض عبر منصة "إكس"، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ينظر من نافذة على خريطة جرينلاند، وحثّ المتابعين على "مراقبة الوضع".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى التحرك بشأن جرينلاند، محذرا من أن عدم اتخاذ خطوة حاسمة قد يفتح الباب أمام الصين أو روسيا للاستحواذ عليها.

وأشار إلى أن القدرات الدفاعية لجرينلاند «ضعيفة للغاية»، لافتًا إلى وجود مدمرات روسية وصينية في محيطها.

وأضاف ترامب، أن ضم جرينلاند قد يثير غضب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن «تؤدي عملاً جيدًا مع الحلف»، مشددًا على أن إدارته رفعت سقف الإنفاق الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة.