3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
أخبار العالم

رئيس وزراء جرينلاند: لا نقبل بأي شكل استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة

أفاد مكتب رئيس وزراء جرينلاند ينس فرديريك نيلسن، أن الولايات المتحدة كررت مرة أخرى رغبتها في الاستيلاء على جرينلاند، مؤكدا أن الائتلاف الحكومي لا يقبل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.


الاستيلاء على جرينلاند

وأوضح مكتب رئيس وزراء جرينلاند في بيان: "كررت الولايات المتحدة مرة أخرى رغبتها في الاستيلاء على جرينلاند، وهذا شيء لا يمكن للائتلاف الحكومي في جرينلاند قبوله تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف: "جرينلاند هي جزء من مملكة الدنمارك، وجرينلاند عضو في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي يجب تأمين الدفاع عن جرينلاند من خلال حلف الناتو".

وأكد رئيس وزراء جرينلاند ينس فرديريك نيلسن على "ضرورة إجراء مناقشات تعزيز دفاعات جرينلاند بتعاون وثيق مع جميع حلفاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الدنمارك".

وقال نيلسن: "نحن مجتمع ديمقراطي نتخذ قراراتنا بأنفسنا، وتستند أفعالنا إلى القانون الدولي والقانون العام"، موضحا أنه "من المبادئ الأساسية والثابتة أن أمن جرينلاند ودفاعها يقعان على عاتق الناتو".

