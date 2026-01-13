رئيس وزراء جرينلاند: لا نقبل بأي شكل استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة

أفاد مكتب رئيس وزراء جرينلاند ينس فرديريك نيلسن، أن الولايات المتحدة كررت مرة أخرى رغبتها في الاستيلاء على جرينلاند، مؤكدا أن الائتلاف الحكومي لا يقبل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.



الاستيلاء على جرينلاند

وأوضح مكتب رئيس وزراء جرينلاند في بيان: "كررت الولايات المتحدة مرة أخرى رغبتها في الاستيلاء على جرينلاند، وهذا شيء لا يمكن للائتلاف الحكومي في جرينلاند قبوله تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف: "جرينلاند هي جزء من مملكة الدنمارك، وجرينلاند عضو في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي يجب تأمين الدفاع عن جرينلاند من خلال حلف الناتو".

وأكد رئيس وزراء جرينلاند ينس فرديريك نيلسن على "ضرورة إجراء مناقشات تعزيز دفاعات جرينلاند بتعاون وثيق مع جميع حلفاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الدنمارك".

وقال نيلسن: "نحن مجتمع ديمقراطي نتخذ قراراتنا بأنفسنا، وتستند أفعالنا إلى القانون الدولي والقانون العام"، موضحا أنه "من المبادئ الأساسية والثابتة أن أمن جرينلاند ودفاعها يقعان على عاتق الناتو".