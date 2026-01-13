الشربيني: واجهنا تحديات كبيرة بسبب الفجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إننا نحتفل اليوم بمرور ١٠ سنوات على إنجاز صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن للمواطنين، لافتا إلى ان ملف الإسكان على أجندة أولويات الدولة .

وأضاف أن الإسكان واجهة تحديات كبيرة بسبب فجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مشيرا الي ان الدولة تعاملت مع هذه التحديات ووضعت رؤية وطنية بأن يكون ملف الإسكان له أهمية قصوى خاصة في ظل النمو السكاني .

وأشار وزير الإسكان إلى ان مبادرة سكن لكل المصريين نفذت مليونا و٤٠٠ وحدة سكنية ووفرت ٤ ملايين فرص عمل لافتا الى ان الشريك الاول في البرنامج هو البنك الدولي الذي قدم المنشورات والتمويل اللازم .

وأكد وزير الإسكان أن الحكومة تعمل علي التوسع في الإسكان الأخضر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.