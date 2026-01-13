قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
أخبار البلد

الشربيني: واجهنا تحديات كبيرة بسبب الفجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إننا نحتفل اليوم بمرور ١٠ سنوات على إنجاز صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن للمواطنين، لافتا إلى ان ملف الإسكان على أجندة أولويات الدولة .

وأضاف أن الإسكان واجهة تحديات كبيرة بسبب فجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مشيرا الي ان الدولة تعاملت مع هذه التحديات ووضعت رؤية وطنية بأن يكون ملف الإسكان له أهمية قصوى خاصة في ظل النمو السكاني .

وأشار وزير الإسكان إلى ان مبادرة سكن لكل المصريين نفذت مليونا و٤٠٠ وحدة سكنية ووفرت ٤ ملايين فرص عمل لافتا الى ان الشريك الاول في البرنامج هو البنك الدولي الذي قدم المنشورات والتمويل اللازم .

وأكد وزير الإسكان أن الحكومة تعمل علي التوسع في الإسكان الأخضر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

