قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألفارو أربيلوا: ريال مدريد بيتي ولن أحاول تقليد مورينيو

ألفارو أربيلوا
ألفارو أربيلوا
إسراء أشرف

أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، أنه سيقود الفريق بأسلوبه الخاص ولن يسعى لتقليد البرتغالي جوزيه مورينيو، رغم علاقته السابقة القوية مع المدرب المخضرم خلال مسيرته كلاعب في النادي الملكي.

وأُعلن عن تعيين أربيلوا، البالغ من العمر 42 عامًا، خلفًا لتشابي ألونسو، بعد خسارة الفريق نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة الأحد في جدة.

وخلال أول مؤتمر صحفي له، قال أربيلوا: "كان من دواعي شرفي أن أتدرب تحت قيادة مورينيو، علاقتنا ممتازة، ولطالما أثر فيّ كثيرًا، وسأحمل هذا التأثير داخلي، لكنني سأكون أنا ألفارو أربيلوا. محاولة تقليده ستؤدي إلى الفشل، وأنا لا أخاف من الفشل أبدًا».

يُذكر أن مورينيو أشرف على ريال مدريد بين 2010 و2013، محققًا الدوري الإسباني، وخاض مع الفريق صراعات شرسة مع برشلونة بقيادة بيب جوارديولا.

وسيركز أربيلوا، الذي كان مسؤولًا سابقًا عن الفريق الرديف وللفئات العمرية في النادي، على إعادة ريال مدريد لموقعه الطبيعي في الصدارة، رغم أن أول اختبار له سيكون ضد ألباسيتي الأربعاء، في دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وتحدث أربيلوا أيضًا عن فلسفة النادي قائلاً: «ريال مدريد يقوم على الفوز، ثم الفوز، ثم الفوز مجددًا. هذه الهوية جعلتنا نملأ خزائننا بالألقاب. لقد ورثت هذه القيم كلاعب، وهدفي الآن أن نحرك مشاعر جماهيرنا حول العالم ونعمل على إضافة المزيد من الألقاب».

وعن مستقبله مع النادي، أشار أربيلوا: «لم يُعلن عن مدة عقدي، لكني هنا منذ 20 عامًا وهذا بيتي. سأبقى في ريال مدريد طالما أراد النادي ذلك، هذا شعوري وسأظل ملتزمًا به دائمًا».

ألفارو أربيلوا ريال مدريد الريال مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

أحمد أبو مسلم: مواجهة السنغال أقوى من كوت ديفوار.. وزيادة التجانس أهم ما يميز منتخب مصر

افشة

شيله من على الشاحن.. أفشة في الإسكندرية لإتمام صفقة الاتحاد

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال في كأس الأمم الأفريقية

بالصور

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد