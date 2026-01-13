ألفارو أربيلوا: ريال مدريد بيتي ولن أحاول تقليد مورينيو

أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، أنه سيقود الفريق بأسلوبه الخاص ولن يسعى لتقليد البرتغالي جوزيه مورينيو، رغم علاقته السابقة القوية مع المدرب المخضرم خلال مسيرته كلاعب في النادي الملكي.

وأُعلن عن تعيين أربيلوا، البالغ من العمر 42 عامًا، خلفًا لتشابي ألونسو، بعد خسارة الفريق نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة الأحد في جدة.

وخلال أول مؤتمر صحفي له، قال أربيلوا: "كان من دواعي شرفي أن أتدرب تحت قيادة مورينيو، علاقتنا ممتازة، ولطالما أثر فيّ كثيرًا، وسأحمل هذا التأثير داخلي، لكنني سأكون أنا ألفارو أربيلوا. محاولة تقليده ستؤدي إلى الفشل، وأنا لا أخاف من الفشل أبدًا».

يُذكر أن مورينيو أشرف على ريال مدريد بين 2010 و2013، محققًا الدوري الإسباني، وخاض مع الفريق صراعات شرسة مع برشلونة بقيادة بيب جوارديولا.

وسيركز أربيلوا، الذي كان مسؤولًا سابقًا عن الفريق الرديف وللفئات العمرية في النادي، على إعادة ريال مدريد لموقعه الطبيعي في الصدارة، رغم أن أول اختبار له سيكون ضد ألباسيتي الأربعاء، في دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وتحدث أربيلوا أيضًا عن فلسفة النادي قائلاً: «ريال مدريد يقوم على الفوز، ثم الفوز، ثم الفوز مجددًا. هذه الهوية جعلتنا نملأ خزائننا بالألقاب. لقد ورثت هذه القيم كلاعب، وهدفي الآن أن نحرك مشاعر جماهيرنا حول العالم ونعمل على إضافة المزيد من الألقاب».

وعن مستقبله مع النادي، أشار أربيلوا: «لم يُعلن عن مدة عقدي، لكني هنا منذ 20 عامًا وهذا بيتي. سأبقى في ريال مدريد طالما أراد النادي ذلك، هذا شعوري وسأظل ملتزمًا به دائمًا».