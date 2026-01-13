86 مليار جنيه تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 10 أشهر

بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى أكتوبر الماضي نحو 86 مليار جنيه مقابل 76.7 مليار جنيه في يناير حتى أكتوبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وخلال الـ 10 أشهر الأولى من 2025، انخفض أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 2.627 مليون عميل مقارنة 2.5 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2025، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.621 مليون عميل استحوذوا على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر بقيمة 70.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي أكتوبر 2025، مقارنة 2.837 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي أكتوبر 2024، بتمويلات نحو 66.9 مليار جنيه.

وسجل حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة قدرت بنحو 15 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي، ، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.