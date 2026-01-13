قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال
غلق وتشميع منشآت مخالفة بـ أرض اللواء تسبب إزعاجًا للمواطنين | صور
مفتي الجمهورية: مواجهة الإلحاد تكون بخطاب علمي هادئ يجمع بين النص الشرعي والتحليل العقلي
مواعيد صرف المرتبات أول 3 شهور بـ 2026
تراجع 20 جنيها .. أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات
ترامب: سنعيد فنزويلا إلى المسار الصحيح .. والتعاون معها سيخفض أسعار النفط
بلاش الصور دي أرجوكم | انفعال بسمة وهبة بسبب شيرين
أول أسبوعين في رمضان 2026 | إعلان سار من المواد الغذائية للجميع
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
اقتصاد

86 مليار جنيه تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 10 أشهر

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
علياء فوزى

بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى أكتوبر الماضي نحو 86 مليار جنيه مقابل 76.7 مليار جنيه في يناير حتى أكتوبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وخلال الـ 10  أشهر الأولى من 2025، انخفض  أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 2.627 مليون عميل مقارنة 2.5 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

 عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2025، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.621 مليون عميل استحوذوا على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر  بقيمة 70.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي أكتوبر 2025، مقارنة 2.837 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي أكتوبر 2024، بتمويلات نحو 66.9 مليار جنيه.

وسجل حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة قدرت بنحو 15 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي، ، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

تمويلات المشروعات المتوسطة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات متناهية الصغر هيئة الرقابة المالية تمويلات

