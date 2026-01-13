الذكاء الاصطناعي.. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل.. محاضرة تثقيفية بالغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمواقع فرع ثقافة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمجتمعي بالمحافظات.

وفي السياق، شهد قصر ثقافة طنطا محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي.. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، أوضح خلالها سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق بالغربية، أن الذكاء الاصنطاعي بات متغلغلا في مختلف نواحي الحياة اليومية، وأصبح شريكا قويا في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، وغيرها.

كما تحدث عن سلبياته ومنها تقديم بعض من المعلومات المغلوطة أو المضللة، وتقليص فرص العمل للأفراد في بعض القطاعات، بجانب المخاوف الكبيرة المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، عقد قصر ثقافة المحلة لقاء بالمكتبة العامة لمدينة المحلة الكبرى، بعنوان "مخاطر التغيرات المناخية"، ناقش خلاله عبد الحميد حمزة، كبير معلمي الجغرافيا بمديرية التربية والتعليم، وعضو الجمعية الجغرافية، استراتيجية الدولة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الظاهرة، وذلك من خلال عدد من المبادرات، منها: اتحضر للأخضر، و100 مليون شجرة، وغيرها.

وأضاف أن الدولة المصرية بدأت العمل على أرض الواقع في عدد من المناطق التي تمتلك طاقة نظيفة، مثل الصحراء الغربية، حيث أعلى كمية طاقة تشميس على مستوى العالم، وأيضا تم التوجه لمناطق خليج السويس حيث توجد سرعات رياح تعد من بين الأعلى في المنطقة.

فيما نفذت ورش حكي لتعريف الأطفال بتفاصيل رحلة الإسراء والمعراج وذلك بكل من محلة أبو علي، وقرية الأطفال، ومكتبة العامرية.