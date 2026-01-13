قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الذكاء الاصطناعي.. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل.. محاضرة تثقيفية بالغربية

فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمواقع فرع ثقافة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمجتمعي بالمحافظات.

وفي السياق، شهد قصر ثقافة طنطا محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي.. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، أوضح خلالها سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق بالغربية، أن الذكاء الاصنطاعي بات متغلغلا في مختلف نواحي الحياة اليومية، وأصبح شريكا قويا في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، وغيرها.

كما تحدث عن سلبياته ومنها تقديم بعض من المعلومات المغلوطة أو المضللة، وتقليص فرص العمل للأفراد في بعض القطاعات، بجانب المخاوف الكبيرة المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، عقد قصر ثقافة المحلة لقاء بالمكتبة العامة لمدينة المحلة الكبرى، بعنوان "مخاطر التغيرات المناخية"، ناقش خلاله عبد الحميد حمزة، كبير معلمي الجغرافيا بمديرية التربية والتعليم، وعضو الجمعية الجغرافية، استراتيجية الدولة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الظاهرة، وذلك من خلال عدد من المبادرات، منها: اتحضر للأخضر، و100 مليون شجرة، وغيرها.

وأضاف أن الدولة المصرية بدأت العمل على أرض الواقع في عدد من المناطق التي تمتلك طاقة نظيفة، مثل الصحراء الغربية، حيث  أعلى كمية طاقة تشميس على مستوى العالم، وأيضا تم التوجه لمناطق خليج السويس حيث توجد سرعات رياح تعد من بين الأعلى في المنطقة.

فيما نفذت ورش حكي لتعريف الأطفال بتفاصيل رحلة الإسراء والمعراج وذلك بكل من محلة أبو علي، وقرية الأطفال، ومكتبة العامرية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان اللقاءات التثقيفية ثقافة الغربية الثقافة لنشر الوعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

