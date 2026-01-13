محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروع تطوير شامل للشارع الجديد بمدينة فايد

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى المحافظة، تقوم مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، باستكمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للشارع الجديد (المزدوج) بمدينة فايد، بدءًا من طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي وحتى طريق البحر، وذلك في الاتجاهين.

ويشمل المشروع إنشاء ميدان عند تقاطع الشارع مع طريق البحر، إلى جانب تنفيذ التعديلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية، نظرًا لكون الطريقين من المحاور الرئيسية بمدينة فايد.

وفي هذا السياق، كان محافظ الإسماعيلية قد وجّه بإزالة التعديات على الأرصفة والبروزات المخالفة بطول الشارع، وقد تم تنفيذ هذه التوجيهات من خلال مركز ومدينة فايد.

كما وجّه بالتصريح لشركة «تاون جاس» بأعمال الحفر اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنطقة بالكامل، مع التأكيد على التنسيق المسبق مع جميع الجهات والمرافق المعنية قبل بدء أعمال التطوير، بما يضمن عدم المساس بالمسطحات الجاري تطويرها خلال السنوات المقبلة.

وشدد سيادته على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع قبل حلول فصل الصيف، بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع ويسهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.