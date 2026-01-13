قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكسيوس: مبعوث ترامب يلتقي سرا رضا بهلوي لمناقشة الاحتجاجات الإيرانية
نقل ياسر صادق إلى المستشفى .. ويغادر خلال ساعات | خاص
ترامب: سنعرف قريبا عدد المتظاهرين القتلى في إيران
الأهلي يتقدم رسميا لضم النيجيري ستانلي نجم الترجي الجرجيسي
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

خالد أبو بكر: المرأة المصرية تمثل 26.8% من البرلمان الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
هاني حسين

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ التوازن في البرلمان الجديد يعكس تطور المشهد السياسي، حيث تتنوع الكتل والأحزاب المشاركة بين الأكبر تمثيلًا، مثل مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، وصولًا إلى الأحزاب الأصغر مثل الوفد والنور والتجمع وإرادة جيل، مؤكدًا أن هذه التركيبة أفضل كثيرًا من البرلمان السابق.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن أداء النواب سيكون المعيار الحقيقي لنجاح البرلمان الجديد، وليس مجرد التواجد أو الانتماءات الحزبية.

ولفت أبو بكر إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان الجديد لا يقل أهمية، مشيرًا إلى أن 160 نائبة سيشكلن نموذجًا يُحتذى به في المشاركة السياسية للمرأة المصرية، رغم انخفاض العدد قليلًا مقارنة بالبرلمان السابق الذي ضم 164 نائبة.

وأكد أن هذه النسب تعكس اهتمام الدولة والمجتمع بضمان حضور نسائي فعّال في البرلمان.

كما شدد خالد أبو بكر على أهمية تركيز النواب على العمل الموضوعي بدل الانجراف وراء الصخب الإعلامي، مشيرًا إلى ظاهرة ما أسماه "حمى البداية"، والتي شهدها البرلمان السابق.

وأكد، أن الأداء البرلماني يجب أن يقوم على تقديم الحلول والأرقام والرقابة الواقعية، بعيدًا عن الخلافات الفارغة أو الجدالات التي لا تخدم المواطن.

وختم خالد أبو بكر بالتأكيد على أهمية متابعة أداء الأحزاب الأصغر التي تشكل أقل من 6% من البرلمان، مشيراً إلى أن الكتل الكبرى تستطيع تمرير القوانين بسهولة، لكن دور الكتل الأصغر والمستقلين يبقى مهمًا لضمان النقاش المتوازن وتقديم بدائل حقيقية، بما يعزز العملية الديمقراطية.

أرشيفية

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

