خالد أبو بكر: المرأة المصرية تمثل 26.8% من البرلمان الجديد

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ التوازن في البرلمان الجديد يعكس تطور المشهد السياسي، حيث تتنوع الكتل والأحزاب المشاركة بين الأكبر تمثيلًا، مثل مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، وصولًا إلى الأحزاب الأصغر مثل الوفد والنور والتجمع وإرادة جيل، مؤكدًا أن هذه التركيبة أفضل كثيرًا من البرلمان السابق.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن أداء النواب سيكون المعيار الحقيقي لنجاح البرلمان الجديد، وليس مجرد التواجد أو الانتماءات الحزبية.

ولفت أبو بكر إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان الجديد لا يقل أهمية، مشيرًا إلى أن 160 نائبة سيشكلن نموذجًا يُحتذى به في المشاركة السياسية للمرأة المصرية، رغم انخفاض العدد قليلًا مقارنة بالبرلمان السابق الذي ضم 164 نائبة.

وأكد أن هذه النسب تعكس اهتمام الدولة والمجتمع بضمان حضور نسائي فعّال في البرلمان.

كما شدد خالد أبو بكر على أهمية تركيز النواب على العمل الموضوعي بدل الانجراف وراء الصخب الإعلامي، مشيرًا إلى ظاهرة ما أسماه "حمى البداية"، والتي شهدها البرلمان السابق.

وأكد، أن الأداء البرلماني يجب أن يقوم على تقديم الحلول والأرقام والرقابة الواقعية، بعيدًا عن الخلافات الفارغة أو الجدالات التي لا تخدم المواطن.

وختم خالد أبو بكر بالتأكيد على أهمية متابعة أداء الأحزاب الأصغر التي تشكل أقل من 6% من البرلمان، مشيراً إلى أن الكتل الكبرى تستطيع تمرير القوانين بسهولة، لكن دور الكتل الأصغر والمستقلين يبقى مهمًا لضمان النقاش المتوازن وتقديم بدائل حقيقية، بما يعزز العملية الديمقراطية.