مصطفى أبو زهرة: معسكر المنتخب الوطني في المغرب يسير بصورة ممتازة ومنظمة

أكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا في المغرب يسير بصورة ممتازة ومنظمة، مشيرًا إلى أن الأجواء العامة داخل المعسكر يغلب عليها التركيز الشديد والانضباط الكامل، استعدادًا للمباراة المرتقبة.

وأوضح أن برنامج الإعداد يسير وفق الخطة المعتادة قبل كل مباراة، من تدريبات فنية يعقبها محاضرات فنية للمدير الفني.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الروح المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، وأن الحماس والثقة يسيطران على الجميع، لافتًا إلى أن جميع عناصر الفريق يعملون في تركيز كامل داخل المعسكر.

وأكد أن الجهاز الفني يؤدي مهامه على أفضل وجه، وأن الجميع يسعى لتقديم أفضل أداء ممكن في اللقاء المقبل.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن الاتحاد يوفر كل سبل الدعم للمنتخب الوطني، مستفيدًا من العلاقات الواسعة التي يتمتع بها المهندس هاني أبو ريدة، لا سيما داخل المغرب، وهو ما انعكس على مستوى التنظيم واختيار الفنادق وملاعب التدريب، إلى جانب توفير أعلى درجات التأمين.

ولفت إلى أن حارس المرمى محمد الشناوي صرح بأن هذا المعسكر يُعد من أفضل المعسكرات التي شارك فيها خلال مسيرته.