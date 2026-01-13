نائب محافظ دمياط: لا تهاون مع المقصرين في حل مشكلات المواطنين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

زينب الزغبي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال لجنة الإصحاح البيئي، وفريق التدخل السريع الذي تم إنشاؤه بالمحافظة للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، خاصة في الحالات التي لم يتم حلها من خلال الوحدات المحلية.

وأكدت نائب المحافظ أن فريق التدخل السريع يضم ممثلين عن جميع المديريات والمراكز والمدن، بما يضمن  سرعة الاستجابة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وذلك بحضور مديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، وجهت نائب المحافظ، بترقيم صناديق القمامة على مستوى المحافظة، بما يسهم  في تسهيل عمليات رفع المخلفات، وحصر أعداد الصناديق بدقة، وتحديد مسارات سير سيارات جمع القمامة بشكل منظم وفعّال عدد صناديق محدد لكل فريق عمل.

كما شددت  على ضرورة وضع صناديق قمامة أمام المحال التجارية والورش الصناعية، مع إعداد إحصائيات دقيقة بعدد الصناديق المتوفرة، وحصر النواقص بالكامل لسد العجز القائم. ووجهت كذلك بأعمال الصيانة اللازمة لصناديق القمامة واستغلالها بالشكل الأمثل لتقليل النفقات، مع التأكيد على التزام عمال النظافة بارتداء الزي الرسمي المخصص لهم واستخدام أدوات النظافة المناسبة.

وأكدت  نائب المحافظ على أهمية تطوير صناديق القمامة بما يتناسب مع المكابس الحديثة، لتسهيل عمليات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة الآمنة للطلاب.

وأوضحت أنه سيتم خلال الشهر الجاري الإعلان عن إطلاق مسابقة لأفضل مركز ومدينة على مستوى المحافظة في مجال النظافة والزراعة والتجميل ، وذلك في إطار تحفيز الوحدات المحلية على تحسين مستوى الأداء، ورفع كفاءة منظومة الإصحاح البيئي، وترسيخ مبدأ التنافس الإيجابي، مع التأكيد على تطبيق معايير واضحة للتقييم ومحاسبة المقصرين.

وتهيب  محافظة دمياط المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت،  والالتزام بمرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا وذلك للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

وفى حالة وجود اى شكوى متعلقة بتلك المنظومة يتم استقبالها من خلال الرابط التالي 
https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83

