قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
3 أيام متواصلة .. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر خلال يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

الدكتور محمد عبدالغني
الدكتور محمد عبدالغني
أحمد العيسوي

لم يكن يتخيل الدكتور محمد عبدالغني الاستشاري المصري الذي قضى ثلاثين عامًا من عمره في المملكة العربية السعودية، أن تنتهي رحلة غربته الطويلة بهذه الصورة القاسية. 

رجل أفنى عمره في العمل، جمع المال بعرق السنين، ووهبه كاملًا لأبنائه دون حساب، ليجد نفسه في لحظة ضعف مهددًا ومهانًا، ومتهمًا في أمواله، بل وملقى على الأرض بعد إصابته بنزيف في المخ، نتيجة صدمة نفسية لم يحتملها جسده السبعيني.

وفي تصريحات خاصة لـ صدي البلد، كشف الطبيب تفاصيل صادمة عن واحدة من أكثر القصص الإنسانية قسوة، حيث تحولت الثقة المطلقة إلى سلاح، وتحول الأب إلى خصم، والابن إلى جلاد.

«كنت استشاريًا 30 سنة.. وكل فلوسي لأولادي»

ويبدأ الدكتور محمد عبدالغني، روايته بالتأكيد على أنه عمل استشاريًا في السعودية لما يقرب من ثلاثين عامًا، وكان يتقاضى راتبًا كبيرًا يتناسب مع خبرته وسنوات خدمته.

وقال: “أنا طول عمري استشاري وباخد مرتب كبير، وكل الفلوس دي ما دخلتش حسابي، كل حاجة كانت بتتحول لأولادي، خاصة ابني الكبير العاطل، اللي عنده دلوقتي 39 سنة ونص”.

ويؤكد الطبيب أن ابنه الأكبر لم يكن يعمل، وأنه تكفل بكل تفاصيل حياته، من مصروفه الشخصي، إلى زواجه، وحتى الإنفاق على أولاده، مشيرًا إلى أن ابنته الكبرى، التي تجاوزت الأربعين عامًا، كانت المحرك الأساسي لكل ما يحدث، وتزوده بالمعلومات وتؤجج المواقف.

«كل التوكيلات باسمه.. وكل الأموال في يده»

وبحسب رواية الطبيب، لم يحتفظ لنفسه بشيء، قائلا بحسرة: “كل أملاكي، وكل حساباتي، وكل التوكيلات كانت باسم ابني. خليته هو الكبير، وهو المتصرف في كل حاجة”.

ومرت السنوات، ولم يخطر بباله أن يسأل: ماذا لو تغيّر؟ ماذا لو أنكر؟.. الثقة كانت كاملة، والنية كما يقول كانت صافية.

قرار العودة.. وبداية الانقلاب

وعندما بلغ الدكتور عبدالغني 69 عامًا، أُبلغ بعدم تجديد التعاقد معه في السعودية بسبب السن، فقرر العودة النهائية إلى مصر، معتقدًا أن ما جمعه خلال عمره سيكون سندًا له في شيخوخته.

لكن المفاجأة كانت صادمة. يقول: “أول ما قلت له أنا نازل ومش هيجددوا لي، لقيته اتغير فجأة. شتيمة، إهانات، تهديدات، أسلوب عمره ما حصل”.

ويضيف أن ابنه عرض عليه “مرتبًا شهريًا” من أمواله نفسها، وكأنه يتصدق عليه: “قال لي هديك 7 آلاف في الشهر بدل 15 ألف، عشان أنت معاك عيلين وأنا معايا خمسة”.

«دي فلوسي يا ابني.. رد عليّ إزاي؟»

ولم يستوعب الأب الموقف، فسأله: “هو أنت بتديني منين؟ دي فلوسي كلها، 30 سنة شغل، وأنا مالياش جنيه واحد باسمي”.

لكن الرد كان صادمًا ومهينًا، ومشحونًا بالسخرية والتهديد، حتى أنه هدده بالسجن، وبالنفوذ، وبجهات سيادية.

مكالمة جماعية تحولت إلى كابوس

وحاول الطبيب إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فتواصل مع باقي أبنائه في مكالمة جماعية، على أمل أن تعود الأمور إلى رشدها. لكن الابن الأكبر دخل المكالمة، وتصاعدت الإهانات أمام الجميع.

«سقطت على الأرض».. الصدمة تتحول إلى نزيف

وبعد أيام قليلة، جائه صهره برسالة قاسية: “مش لنا دعوة بيك، ولا لينا دعوة بيه”.

ويقول الطبيب: “كنت لسه خارج من باب البيت، وسقطت على الأرض من هول الكلام”.

ودخل في حالة إعياء شديد، أعقبها صداع حاد وتنميل في الجانب الأيسر من جسده، ليكتشف الأطباء إصابته بنزيف في المخ، لم يكن الأول، بل تكرر مرة أخرى نتيجة الضغط النفسي والحزن.

«بنيت 3 أبراج.. وما دخلش جيبي جنيه»

ويفجّر الطبيب مفاجآت أخرى، مؤكدًا أنه بنى ثلاث أبراج سكنية، وباع وحدات بملايين الجنيهات، آخرها وحدة بـ1.7 مليون جنيه منذ شهور.

ويقول بحرقة: “والله ما دخل جيبي جنيه واحد.. واحد فيهم أخد كل حاجة”.

كما نفى مزاعم مشاركة والدته في أمواله، موضحًا أنها عملت سبع سنوات فقط، بينما هو استشاري منذ 23 عامًا بعدها، وكان دخله أضعافًا مضاعفة.

قصة الدكتور محمد عبدالغني ليست مجرد خلاف عائلي، بل مأساة إنسانية لرجل دفع ثمن الثقة العمياء، ووجد نفسه في نهاية العمر مريضًا، مهددًا، ومنكرًا لتاريخه. فهي قصة تفتح أسئلة مؤلمة عن العقوق، وعن غياب الضمانات، وعن آباء ظنوا أن التضحية وحدها تكفي، فكانت النتيجة صدمة كادت تودي بحياتهم.

السعودية مصر الدكتور محمد عبدالغني أبراج السجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

ترشيحاتنا

لقطة من الفيديو

حاول يشد مراتي ويطعني بزجاجة.. فيديو يزعم تعدي محامي مخمور على زوجين ببشتيل

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

الفتاة المجنى عليها

سوء تغذية.. التقرير الطبى يكشف الحالة الطبية لجثة فتاة خزام بقنا

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد