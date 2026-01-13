بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك

كشف الفنان محمد فؤاد عن عودته المرتقبة إلى شاشة السينما بعد غياب دام أكثر من 21 عامًا، من خلال فيلم جديد يحمل عنوان «قلبي في نيويورك».

وأكد فؤاد أن العمل يتمتع بطابع عالمي ويختلف في تفاصيله عن تجاربه السينمائية السابقة، سواء على مستوى الفكرة أو أماكن التصوير.

وأوضح أن الفيلم يضم عددًا من الشخصيات المتنوعة، ويعتمد على مواقع تصوير خارجية تخدم تطور الأحداث.

وأشار إلى أن نحو 80% من مشاهد الفيلم تم تصويرها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، ويُعد الفيلم أول ظهور سينمائي لمحمد فؤاد منذ عرض فيلمه الأخير «غاوي حب» عام 2005.

