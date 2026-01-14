قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لتعزيز منظومة التحول الرقمي .. جامعة العاصمة تنظم ندوة تثقيفية عن الأمن السيبراني

حسام الفقي

 تنظم الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة العاصمة ندوة تثقيفية حول الأمن السيبراني، موجهة للسادة مديري العموم وأمناء الكليات، وذلك لمناقشة أهمية حماية المعلومات والبيانات من المخاطر والهجمات السيبرانية، وانعكاس ذلك على كفاءة واستمرارية سير العمل داخل الجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، وإشراف اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة.

يأتى ذلك في إطار حرص جامعة العاصمة (حلوان سابقا ً)على رفع مستوى الوعي التكنولوجي وتعزيز منظومة التحول الرقمي الآمن.

ومن المقرر أن تعقد الندوة يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة ، ويحاضر فيها الدكتور عمرو السيد مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على مفهوم الأمن السيبراني، وأهمية الوعي بالممارسات الآمنة في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، وسبل الوقاية من الهجمات الإلكترونية، ودور القيادات الإدارية في الحفاظ على سرية وأمن المعلومات، بما يسهم في دعم بيئة عمل جامعية مستقرة وآمنة.


وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني بين القيادات الإدارية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية البيانات والمعلومات، وضمان استمرارية العمل المؤسسي في ظل التوسع في الاعتماد على النظم الرقمية، حيث تحرص الجامعة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتأهيل كوادرها الإدارية لمواجهة التحديات الرقمية، بما يدعم تحقيق رؤية الجامعة في التحول الرقمي الآمن وتقديم خدمات تعليمية وإدارية متميزة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية التي تنظمها الجامعة، بهدف تعزيز الوعي الرقمي ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني داخل مختلف قطاعات الجامعة.

وتأتي الندوة تحت إشراف عام الأستاذ عبد الله الرصاص رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر مسئول التدريب، والأستاذ عمرو الجندي والأستاذة مى ممدوح بالإدارة.


 

