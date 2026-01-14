التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد.. السعودية تكشف ثروات معدنية بـ2.5 تريليون دولار

يشهد قطاع التعدين في السعودية اهتماماً آخذاً في النمو منذ إطلاق "رؤية 2030" والتي تستهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، إلى جانب البترول والبتروكيماويات، حيث تم إطلاق مبادرات استراتيجية لتطوير القطاع.

رفعت المملكة في 2024 تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)؛ "وهي فرص قد تجذب استثمارات لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 15% بحلول نهاية العقد الجاري، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف بمقابلة سابقة مع "الشرق".

تشهد السعودية اليوم الثلاثاء انعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر التعدين الدولي"، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة ونحو 100 دولة.