اقتصاد

البنك الدولي يرفع توقعات الاقتصاد العالمي في 2026 رغم التوترات التجارية

البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام، قائلاً إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرةً مفاجئةً على الصمود أمام تصعيد "تاريخي" في التوترات التجارية.

وأفاد المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير صدر الثلاثاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يُتوقع أن يرتفع بنسبة 2.6% في عام 2026، مُقارنةً بتوقعات يونيو التي بلغت 2.3%.

كما شهد الاقتصاد الأميركي مراجعةً صعودية ملحوظة، إذ يُقدَّر أن يحقق نمواً بنسبة 2.2% هذا العام، مقابل 1.6% في التقديرات السابقة.

وتشير التوقعات العالمية الجديدة لعام 2026 إلى تباطؤ طفيف مُقارنةً بنمو أقوى في عام 2025 مما كان البنك يتوقعه. فقد أسهمت طفرة في التجارة، مع تسابق الشركات والأسر على استيراد السلع تحسباً لرسوم جمركية يعتزم فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب تأثير أقل من المتوقع للرسوم المرتفعة على الواردات وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في دعم نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى نحو 2.7% العام الماضي، بحسب التقرير.

مرونة لافتة للاقتصاد العالمي

قال أيهان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "أصبح النمو العالمي محصوراً ضمن نطاق محدد. هناك قدر من المرونة، لكن النمو لا يتسارع"، مُشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ظل بين 2.6% و2.8% منذ عام 2023، مُقارنةً بمتوسط 3.2% خلال العقد الذي سبق جائحة كورونا.

البنك الدولي الاقتصاد العالمي التوترات التجارية الاقتصاد الأميركي

