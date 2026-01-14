قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 نساء على منصة البرلمان .. عبلة الهواري: المرأة المصرية تعيش عصرها الماسي بعد سنوات الحرمان
يسرا تهنئ مدحت العدل بعيد ميلاده | ماذا قالت؟
دعاء الفجر 25 من شهر رجب.. ردّده للفرج وقت الشدائد يصلح الله حياتك
وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم
مُحاكمة 10 متهمين بخلية لجان العمل النوعي .. اليوم
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة .. اليوم
استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران
السفير التركي بالقاهرة يُشيد بالتسهيلات المصرية لإيصال المساعدات إلى غزة | شاهد
إيران: أمريكا وإسرائيل تتحملان مسئولية الخسائر في أرواح المدنيين
رئيس «الاتحاد السكندري»: «أفشة» إضافة قوية.. ونسعى لضم مهاجم الزمالك
الخارجية الأمريكية توصي رعاياها بمغادرة إيران إلى تركيا أو أرمينيا
«شيفرون» تستعد لتشغيل النفط الفنزويلي في مصفاتين أمريكيتين بـ«ميسيسيبي»
استطلاع : 85 % من المُستهلكين لا يقلقون من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

تشير نتائج استطلاع حديث أجرته PhoneArena إلى أن أكثر من 85٪ من المشاركين لا يشعرون بتأثير ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الوقت الحالي، رغم التحذيرات المتزايدة من أن عام 2026 قد يشهد موجة غلاء واسعة في سوق الهواتف.

 يوضح التقرير أن نحو 41% من المصوّتين قالوا إنهم تمكنوا بالفعل من شراء هاتف جديد “في الوقت المناسب” قبل بدء موجة الزيادات، بينما أكد حوالي 44% أنهم ببساطة لا يحتاجون إلى ترقية قريبًا، ما يعني أن معظمهم محميون مؤقتًا من أي زيادات مرتقبة في الأسعار.

في المقابل، يشكل من يحاولون الآن شراء هاتف جديد قبل ارتفاع الأسعار حوالي 11٪ فقط من المشاركين، ويرجح التقرير أن هذه الفئة لن تتعرض لصدمات مفاجئة، مع توقعات بأن تبقى أسعار سلسلة Galaxy S26 في السوق الأميركية قريبة من مستويات Galaxy S25، وأن يظل iPhone 17 خيارًا متاحًا بسعره الحالي قبل أي تعديل محتمل عند إطلاق iPhone 18 العام المقبل.

ضغوط المكونات ترفع الأسعار

يوضح التقرير أن سوق الهواتف يدخل مرحلة أصعب نتيجة نقص في شرائح الذاكرة وارتفاع تكلفة المكونات، مع تحويل شركات تصنيع الشرائح جزءًا متزايدًا من قدراتها الإنتاجية إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بدل الهواتف، ما ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الأجهزة. 

وتقدر تقارير من مؤسسات بحثية مثل IDC وCounterpoint أن متوسط سعر البيع العالمي للهواتف قد يرتفع بنحو 6٪ إلى 8٪ خلال الفترة المقبلة.

لكن هذه الزيادة لن توزع بالتساوي على كل الفئات؛ إذ يتوقع التقرير أن تتحمل هواتف الفئة الاقتصادية النصيب الأكبر من الزيادة النسبية، مع احتمالات قفز الأسعار بنطاق يتراوح بين 10٪ و20٪ لدى علامات مثل شاومي وموتورولا، بحكم الهوامش الربحية الضيقة واضطرار الشركات إلى تمرير معظم التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي.

الفئة المتوسطة والهواتف الرائدة

لا تبدو هواتف الفئة المتوسطة وما دون الرائدة في مأمن كامل؛ إذ يقدّر التقرير أن أسعارها قد ترتفع بنحو 7٪ إلى 12٪ للمحافظة على مستوى المواصفات الذي يتوقعه المستخدمون، مثل الشاشات عالية التردد، ومعالجات 5G، وأنظمة الكاميرات المتعددة. 

يرى كاتب التقرير أن هذه الزيادات، وإن كانت ملموسة، ستظل “قابلة للاستيعاب” بالنسبة لشريحة واسعة من المستهلكين الذين لا يشترون أرخص الهواتف في السوق.

أما في قمة الهرم، فمن المرجّح أن تشهد الهواتف الرائدة زيادات أكثر انضباطًا في حدود 50 إلى 100 دولار للجهاز، ما قد يدفع سعر النسخة الأساسية من iPhone 18 إلى نطاق 850–900 دولارًا تقريبًا، مع أرقام مشابهة للنسخة الأساسية من Galaxy S27، بحسب تقديرات PhoneArena. 

ويشدد التقرير على أن هذه الأرقام تبقى تقديرية، وأن القرار النهائي سيتوقف على كيفية توازن شركات مثل آبل وسامسونغ بين تكلفة المكوّنات وسلوك الطلب في السوق العالمي.

عروض الشركات والاتصالات

يلفت التقرير إلى أن جزءًا مهمًا من المستخدمين – خصوصًا في الولايات المتحدة – يشتري الهواتف عبر شركات الاتصالات مثل T‑Mobile وVerizon وAT&T من خلال خطط تقسيط وعروض استبدال، ما يساعد على امتصاص جزء من الزيادة في الأسعار المعلنة عبر خصومات وعقود طويلة الأجل.

ويؤكد أن المنافسة المحتدمة بين هذه الشركات على كسب المشتركين والمحافظة عليهم تعني استمرار وصول عروض وتمويلات على الأجهزة، حتى في ظل ارتفاع السعر الرسمي.

في الوقت نفسه، يحذر التقرير من أن موجة الغلاء تبدو حتمية على المدى المتوسط، وإن كانت سرعتها ومدى حدتها غير محسومين بعد، داعيًا المستخدمين الذين يخططون للترقية خلال العام أو العامين المقبلين إلى أخذ هذه الاتجاهات في الحسبان عند اختيار توقيت الشراء، وموازنة الحاجة إلى الترقية مع ميزانياتهم قبل أن تصبح الهواتف الجديدة أغلى بشكل واضح مما اعتادوا عليه في الأجيال السابقة.

Galaxy S25 سلسلة Galaxy S26 iPhone 17

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

Galaxy S26

استطلاع : 85 % من المُستهلكين لا يقلقون من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: قد نلتقي كائنات فضائية خلال استكشاف الفضاء

مصر

طفرة جديدة للتنقل الكهربائي في مصر.. تفاصيل

بالصور

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

