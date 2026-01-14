استطلاع : 85 % من المُستهلكين لا يقلقون من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية

تشير نتائج استطلاع حديث أجرته PhoneArena إلى أن أكثر من 85٪ من المشاركين لا يشعرون بتأثير ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الوقت الحالي، رغم التحذيرات المتزايدة من أن عام 2026 قد يشهد موجة غلاء واسعة في سوق الهواتف.

يوضح التقرير أن نحو 41% من المصوّتين قالوا إنهم تمكنوا بالفعل من شراء هاتف جديد “في الوقت المناسب” قبل بدء موجة الزيادات، بينما أكد حوالي 44% أنهم ببساطة لا يحتاجون إلى ترقية قريبًا، ما يعني أن معظمهم محميون مؤقتًا من أي زيادات مرتقبة في الأسعار.

في المقابل، يشكل من يحاولون الآن شراء هاتف جديد قبل ارتفاع الأسعار حوالي 11٪ فقط من المشاركين، ويرجح التقرير أن هذه الفئة لن تتعرض لصدمات مفاجئة، مع توقعات بأن تبقى أسعار سلسلة Galaxy S26 في السوق الأميركية قريبة من مستويات Galaxy S25، وأن يظل iPhone 17 خيارًا متاحًا بسعره الحالي قبل أي تعديل محتمل عند إطلاق iPhone 18 العام المقبل.

ضغوط المكونات ترفع الأسعار

يوضح التقرير أن سوق الهواتف يدخل مرحلة أصعب نتيجة نقص في شرائح الذاكرة وارتفاع تكلفة المكونات، مع تحويل شركات تصنيع الشرائح جزءًا متزايدًا من قدراتها الإنتاجية إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بدل الهواتف، ما ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الأجهزة.

وتقدر تقارير من مؤسسات بحثية مثل IDC وCounterpoint أن متوسط سعر البيع العالمي للهواتف قد يرتفع بنحو 6٪ إلى 8٪ خلال الفترة المقبلة.

لكن هذه الزيادة لن توزع بالتساوي على كل الفئات؛ إذ يتوقع التقرير أن تتحمل هواتف الفئة الاقتصادية النصيب الأكبر من الزيادة النسبية، مع احتمالات قفز الأسعار بنطاق يتراوح بين 10٪ و20٪ لدى علامات مثل شاومي وموتورولا، بحكم الهوامش الربحية الضيقة واضطرار الشركات إلى تمرير معظم التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي.

الفئة المتوسطة والهواتف الرائدة

لا تبدو هواتف الفئة المتوسطة وما دون الرائدة في مأمن كامل؛ إذ يقدّر التقرير أن أسعارها قد ترتفع بنحو 7٪ إلى 12٪ للمحافظة على مستوى المواصفات الذي يتوقعه المستخدمون، مثل الشاشات عالية التردد، ومعالجات 5G، وأنظمة الكاميرات المتعددة.

يرى كاتب التقرير أن هذه الزيادات، وإن كانت ملموسة، ستظل “قابلة للاستيعاب” بالنسبة لشريحة واسعة من المستهلكين الذين لا يشترون أرخص الهواتف في السوق.

أما في قمة الهرم، فمن المرجّح أن تشهد الهواتف الرائدة زيادات أكثر انضباطًا في حدود 50 إلى 100 دولار للجهاز، ما قد يدفع سعر النسخة الأساسية من iPhone 18 إلى نطاق 850–900 دولارًا تقريبًا، مع أرقام مشابهة للنسخة الأساسية من Galaxy S27، بحسب تقديرات PhoneArena.

ويشدد التقرير على أن هذه الأرقام تبقى تقديرية، وأن القرار النهائي سيتوقف على كيفية توازن شركات مثل آبل وسامسونغ بين تكلفة المكوّنات وسلوك الطلب في السوق العالمي.

عروض الشركات والاتصالات

يلفت التقرير إلى أن جزءًا مهمًا من المستخدمين – خصوصًا في الولايات المتحدة – يشتري الهواتف عبر شركات الاتصالات مثل T‑Mobile وVerizon وAT&T من خلال خطط تقسيط وعروض استبدال، ما يساعد على امتصاص جزء من الزيادة في الأسعار المعلنة عبر خصومات وعقود طويلة الأجل.

ويؤكد أن المنافسة المحتدمة بين هذه الشركات على كسب المشتركين والمحافظة عليهم تعني استمرار وصول عروض وتمويلات على الأجهزة، حتى في ظل ارتفاع السعر الرسمي.

في الوقت نفسه، يحذر التقرير من أن موجة الغلاء تبدو حتمية على المدى المتوسط، وإن كانت سرعتها ومدى حدتها غير محسومين بعد، داعيًا المستخدمين الذين يخططون للترقية خلال العام أو العامين المقبلين إلى أخذ هذه الاتجاهات في الحسبان عند اختيار توقيت الشراء، وموازنة الحاجة إلى الترقية مع ميزانياتهم قبل أن تصبح الهواتف الجديدة أغلى بشكل واضح مما اعتادوا عليه في الأجيال السابقة.