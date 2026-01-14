حبيبي وابني وأخويا .. أحمد الشناوي يحتفل بعيد ميلاد نجله

هنّأ أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، نجله بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب الشناوي عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “حبيبي وابني وأخويا وروحي وكل حاجة في الدنيا ليا كل سنة وانت طيب يا حبيبي وأشوفك أحسن واحد في الدنيا كلها”.

أحمد الشناوي على انستجرام

واختتم منتخب مصر تدريباته مساء أمس، استعدادًا لمواجهة السنغال المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أجواء اتسمت بالتركيز والجدية داخل معسكر الفراعنة.

وحرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية، مع تكثيف الجوانب التكتيكية وتنفيذ بعض الجمل الهجومية والدفاعية، وسط جاهزية معنوية وبدنية عالية من اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام أسود التيرانجا.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب على حساب كوت ديفوار بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

فيما نجح السنغال في بلوغ دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز علي مالي بربع نهائي الكان.