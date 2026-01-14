مواجهة مصيرية في «ميد ترم».. انكشاف هوية «تيا» يغيّر مجرى الأحداث

تشهد أحداث مسلسل «ميد ترم» تصاعدًا دراميًا جديدًا، بعد انكشاف حقيقة تيا (ياسمينا العبد) أمام أدهم (يوسف رأفت)، حين يخبره شقيقه بأنها في الواقع “نعومي” وليست “تيا”، عقب مقابلته لها داخل المستشفى، وهو ما يضع البطلة في مأزق خطير ويزيد من حدة الصراع، خاصة مع تصاعد تهديدات نعومي (چلا هشام) بكشف أسرارها، لتدخل الأحداث مرحلة أكثر تشويقًا وإثارة.

وتبدأ تيا في الشعور بالخوف من نعومي (چلا هشام) بسبب تهديدها لها بأسرارها.

مسلسل «ميد ترم» هو أول بطولة درامية مطلقة لياسمينا العبد، والعمل من بطولة: ياسمينا العبد، يوسف رأفت، چلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين. وهو من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر، شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت إشادات واسعة بأدائها وظهورها خلال الاحتفالية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي في مصر اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة «فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)»، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

وتستكمل ياسمينا تصوير فيلم «كان يا ما كان» بطولة ياسمينا العبد ونور النبوي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد. كما قاربت على الانتهاء من تصوير مسلسل «ابن النصابة»، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول «رانيا»، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وتواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنويه خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم «إلى ريما» بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل «لام شمسية»، كما كُرِّمت في حفل Creative Summit عن الدور نفسه، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.