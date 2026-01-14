قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كلهم بيحبوا مودي».. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال بالسباق الرمضاني
«توروب» يرفض ضم خالد صبحي.. والأهلي يدرس صفقات تبادلية مع المصري
ناقد رياضي : حسام حسن أعاد شغف الجماهير لمنتخب مصر
نقيب الإعلاميين يتسلم وحدات «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء النقابة
نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو
محمد فضل: توقعت خسارة مصر أمام كوت ديفوار لهذا السبب.. وحسام حسن فاجأنا بتكتيكه المميز
«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»
رقص خليع من أجل الأرباح .. مصير صانعة محتوى تحدّده تحريات مباحث الآداب
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟
إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
فن وثقافة

مواجهة مصيرية في «ميد ترم».. انكشاف هوية «تيا» يغيّر مجرى الأحداث

ياسمينا العبد تُكشف أمام يوسف رأفت بمسلسل ميد ترم
ياسمينا العبد تُكشف أمام يوسف رأفت بمسلسل ميد ترم
أوركيد سامي

تشهد أحداث مسلسل «ميد ترم» تصاعدًا دراميًا جديدًا، بعد انكشاف حقيقة تيا (ياسمينا العبد) أمام أدهم (يوسف رأفت)، حين يخبره شقيقه بأنها في الواقع “نعومي” وليست “تيا”، عقب مقابلته لها داخل المستشفى، وهو ما يضع البطلة في مأزق خطير ويزيد من حدة الصراع، خاصة مع تصاعد تهديدات نعومي (چلا هشام) بكشف أسرارها، لتدخل الأحداث مرحلة أكثر تشويقًا وإثارة.

وتبدأ تيا في الشعور بالخوف من نعومي (چلا هشام) بسبب تهديدها لها بأسرارها.

مسلسل «ميد ترم» هو أول بطولة درامية مطلقة لياسمينا العبد، والعمل من بطولة: ياسمينا العبد، يوسف رأفت، چلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين. وهو من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر، شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت إشادات واسعة بأدائها وظهورها خلال الاحتفالية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي في مصر اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة «فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)»، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

وتستكمل ياسمينا تصوير فيلم «كان يا ما كان» بطولة ياسمينا العبد ونور النبوي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد. كما قاربت على الانتهاء من تصوير مسلسل «ابن النصابة»، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول «رانيا»، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وتواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنويه خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم «إلى ريما» بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل «لام شمسية»، كما كُرِّمت في حفل Creative Summit عن الدور نفسه، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.

ياسمينا العبد اخبار الفن نجوم الفن

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرع علاج للجيوب الأنفية في العاصفة الترابية .. التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

بالصور

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

