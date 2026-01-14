إزالة تعديات واسترداد أراضٍ مملوكة للدولة بحي شمال الغردقة ضمن الموجة 28

نفّذت رئاسة حي شمال الغردقة، ظهر الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ قرارَي إزالة بمنطقتي الأمل وميشلان، إلى جانب إزالة فورية لثماني حالات تعدٍّ بمنطقة العرب، وذلك ضمن أعمال الموجة رقم (28) لاسترداد أراضي الدولة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمواصلة الجهود لفرض هيبة الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وقاد الحملة اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، بمشاركة أقسام التنظيم والتعديات وأملاك الدولة بالحي، وبالتعاون مع شرطة المرافق، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن تعديات أقامها بعض المواطنين على أراضٍ مملوكة للدولة داخل نطاق الحي.

وأوضح رئيس الحي أن الإزالات شملت مباني دور أرضي مُقامة بحوائط من الطوب الأحمر وأسقف خرسانية مسلحة، إضافة إلى أسوار أُنشئت دون ترخيص حول وحدات سكنية في منطقتي الأمل وميشلان. كما شملت الحملة إزالة ثماني حالات تعدٍّ فورية بمنطقة العرب، بجوار الخزان، تمثلت في أسوار من الطوب الدبش غير المسقوفة وغير المأهولة بالسكان، على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 1450 مترًا مربعًا.

وأشار إلى أنه جرى استرداد كامل المساحات المتعدى عليها وتسليمها إلى أملاك الدولة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ولن يُسمح بأي تجاوز أو محاولة جديدة للاستيلاء على حق الدولة.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد أن الموجة (28) تتضمن عددًا كبيرًا من قرارات الإزالة سيتم تنفيذها تباعًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أقسام المتابعة الميدانية والتنظيم والتعديات تكثف أعمال الرصد اليومي لاكتشاف أي مخالفات بناء جديدة والتعامل معها بشكل فوري.

وتأتي هذه الإزالات في إطار جهود الدولة المستمرة لاسترداد أراضيها والتصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف، حفاظًا على حقوق الدولة وفرضًا لسيادة القانون.