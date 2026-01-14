قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
محافظات

اليوم،. قافلة رئاسة مجلس الوزراء تصل واحة الفرافرة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تستعد القافلة الطبية الموسعة لـ "رئاسة مجلس الوزراء" و"بنك الشفاء المصري"، لتقديم خدماتها بمركز الفرافرة (مستشفى الفرافرة المركزي) بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس (١٤ و١٥ يناير) لاستكمال تقديم الخدمات الطبية المجانية في التخصصات المتنوعة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة تضم تخصصات طبية متكاملة وتتواجد في مركز الفرافرة، اليوم الأربعاء الموافق 14 / 1 / 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل تخصصات (عظام - باطنة - اطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة)، ويوم الخميس الموافق 15 / 1 / 2026 قافلة رمد متكاملة.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.


توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين 

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأوضح أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

فعاليات القافلة بمركز الداخلة

واختتمت القافلة الطبية الموسعة لـ "رئاسة مجلس الوزراء"=و"بنك الشفاء المصري" فعاليات يومها الثاني بمركز الداخلة، بتوقيع الكشف الطبي على 790 مواطنًا من أبناء المركز، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن أعمال القافلة بمستشفى الداخلة العام شهدت الانتهاء من فحص حالات التخصصات النوعية (باطنة، عظام، جلدية، أطفال، وأنف وأذن وحنجرة)، والتي أسفرت عن تحديد 61 حالة تستدعي تدخلات جراحية، واجراء 35 عملية مياه بيضاء وذلك استكمالًا لخدمات الرمد المتكاملة التي قُدمت في اليوم الأول.

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد، وتحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

