خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار

أكد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الجنيه المصري شهد خلال عام 2025 حالة من الاستقرار والصعود أمام الدولار والعملات الأجنبية، بعد عامين من التقلبات الحادة، مشيرًا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة مجموعة من العوامل النقدية والاقتصادية المهمة.

وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن من أبرز هذه العوامل اتباع لجنة السياسات النقدية منذ مارس 2024 سياسة سعر الصرف المرن، وترك تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية لآليات العرض والطلب، إلا أن العامل الأهم كان الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أن تحويلات المصريين سجلت رقمًا قياسيًا تجاوز 37 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 45%، وهو ما أسهم في زيادة حجم النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، والقضاء على السوق الموازي، ودفع المصريين بالخارج إلى توجيه تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، ما انعكس إيجابًا على أداء الجنيه.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتؤثر على معدلات النمو والاستثمار، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتعامل بحذر مع هذه الأوضاع من خلال إجراءات تستهدف امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة على التعافي المبكر.