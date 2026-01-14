قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار

أكد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الجنيه المصري شهد خلال عام 2025 حالة من الاستقرار والصعود أمام الدولار والعملات الأجنبية، بعد عامين من التقلبات الحادة، مشيرًا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة مجموعة من العوامل النقدية والاقتصادية المهمة.

وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن من أبرز هذه العوامل اتباع لجنة السياسات النقدية منذ مارس 2024 سياسة سعر الصرف المرن، وترك تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية لآليات العرض والطلب، إلا أن العامل الأهم كان الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أن تحويلات المصريين سجلت رقمًا قياسيًا تجاوز 37 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 45%، وهو ما أسهم في زيادة حجم النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، والقضاء على السوق الموازي، ودفع المصريين بالخارج إلى توجيه تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، ما انعكس إيجابًا على أداء الجنيه.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتؤثر على معدلات النمو والاستثمار، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتعامل بحذر مع هذه الأوضاع من خلال إجراءات تستهدف امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة على التعافي المبكر.

