المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
فن وثقافة

هاني شاكر يعود إلى إحياء حفل غنائي فى عيد الحب

هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد إبراهيم

كشف الفنان هاني شاكر عن حفله الغنائي الجديد الذى يسجل عودته بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة حيث أجرى جراحة فى العمود الفقري.

ويحيي  هانى شاكر والفنان وائل جسار والفنان محمد فضل شاكر حفلا غنائيا في لبنان يوم 14  فبراير المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الحب. 

هاني شاكر بحالة جيدة 

في أجواء مليئة بالود والضحك واستعادة الذكريات، أجرى الفنان مصطفى كامل ، نقيب المهن الموسيقية، اتصالًا هاتفيًا مطولًا بالفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، استمر قرابة ساعة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة في العمود الفقري.

وطمأن مصطفى كامل جمهور الفنان هاني شاكر على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتحسن بشكل ملحوظ، متمنيًا له دوام العافية والعودة القريبة لنشاطه الفني.

وشهدت المكالمة استرجاعًا لسنوات طويلة من النجاحات الفنية التي جمعت الثنائي، حيث اتفقا على تقديم أغنيتين جديدتين للجمهور خلال الفترة المقبلة، في تعاون جديد يعيد إلى الأذهان سلسلة الأعمال الناجحة التي قدماها سويًا.

ويعد مصطفى كامل من أبرز الشعراء والملحنين الذين تعاونوا مع هاني شاكر، وقدم له عددًا كبيرًا من الأغنيات التي حققت نجاحًا واسعًا في التسعينات وأوائل الألفينات، من بينها: «ياريتني» التي تُعد من روائع هاني شاكر، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، بالإضافة إلى: «هنعيش»، «الحلم الجميل»، «سألتك إنتي مين»، «المفروض»، «سبتيني ليه»، «أنا عيني لحبيبي»، «أتكلم قول للعالم»، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة مميزة في مشوار النجمين ولا تزال عالقة في أذهان الجمهور.

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وسط سيطرة مبيعات العرب والأجانب

وزير البترول والثروة المعدنية يعقد اجتماعًا مع السيد روهيتش داوان، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين

وزير البترول: الإطار المالي ونظم التراخيص المصرية تتوافق مع المعايير العالمية

رانيا المشاط

التخطيط تنظم ورشة عمل ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

