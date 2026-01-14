هاني شاكر يعود إلى إحياء حفل غنائي فى عيد الحب

كشف الفنان هاني شاكر عن حفله الغنائي الجديد الذى يسجل عودته بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة حيث أجرى جراحة فى العمود الفقري.

ويحيي هانى شاكر والفنان وائل جسار والفنان محمد فضل شاكر حفلا غنائيا في لبنان يوم 14 فبراير المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

هاني شاكر بحالة جيدة

في أجواء مليئة بالود والضحك واستعادة الذكريات، أجرى الفنان مصطفى كامل ، نقيب المهن الموسيقية، اتصالًا هاتفيًا مطولًا بالفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، استمر قرابة ساعة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة في العمود الفقري.

وطمأن مصطفى كامل جمهور الفنان هاني شاكر على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتحسن بشكل ملحوظ، متمنيًا له دوام العافية والعودة القريبة لنشاطه الفني.

وشهدت المكالمة استرجاعًا لسنوات طويلة من النجاحات الفنية التي جمعت الثنائي، حيث اتفقا على تقديم أغنيتين جديدتين للجمهور خلال الفترة المقبلة، في تعاون جديد يعيد إلى الأذهان سلسلة الأعمال الناجحة التي قدماها سويًا.

ويعد مصطفى كامل من أبرز الشعراء والملحنين الذين تعاونوا مع هاني شاكر، وقدم له عددًا كبيرًا من الأغنيات التي حققت نجاحًا واسعًا في التسعينات وأوائل الألفينات، من بينها: «ياريتني» التي تُعد من روائع هاني شاكر، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، بالإضافة إلى: «هنعيش»، «الحلم الجميل»، «سألتك إنتي مين»، «المفروض»، «سبتيني ليه»، «أنا عيني لحبيبي»، «أتكلم قول للعالم»، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة مميزة في مشوار النجمين ولا تزال عالقة في أذهان الجمهور.