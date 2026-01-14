قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
محافظات

صحة الإسكندرية: تطعيم أهالي أبيس ضد البلهارسيا

أحمد بسيوني

أعلنت الدكتورة منال الصعيدي، مدير عام ادارة الأمراض المتوطنة، عن بدء فعاليات حملة التجريع الجماعي بعقار البرازيكوانتيل بقرية باب الأحرار، أبيس 8، وذلك ضمن الخطة القومية لتجريع قرى الصيادين على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير 2026، وفقًا للتعليمات الوزارية المعتمدة.

وأوضح محمد عامر، مدير إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، ان الحملة تهدف إلى تجريع أكثر من 2000 مواطن من أهالي القرية، باستخدام عقار البرازيكوانتيل، للوقاية والعلاج من مرض البلهارسيا، أحد الأمراض المتوطنة التي تؤثر على الصحة العامة.

ويتم تنفيذ أعمال التجريع من خلال فرق طبية مدربة تابعة لإدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، حيث يتم تحديد الجرعات بدقة وفقًا لمقياس الطول لكل فرد، بما يضمن أعلى درجات الأمان والكفاءة العلاجية.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة أسبوعين، مع تكثيف المرور الميداني لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، وتحقيق التغطية الكاملة داخل القرية.

وأكد بدران أن الحملة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الأمراض المتوطنة، وحرص الدولة على حماية صحة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للإصابة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمراض المتوطنة وحماية صحة المواطنين، وتحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

