صحة الإسكندرية: تطعيم أهالي أبيس ضد البلهارسيا

أعلنت الدكتورة منال الصعيدي، مدير عام ادارة الأمراض المتوطنة، عن بدء فعاليات حملة التجريع الجماعي بعقار البرازيكوانتيل بقرية باب الأحرار، أبيس 8، وذلك ضمن الخطة القومية لتجريع قرى الصيادين على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير 2026، وفقًا للتعليمات الوزارية المعتمدة.

وأوضح محمد عامر، مدير إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، ان الحملة تهدف إلى تجريع أكثر من 2000 مواطن من أهالي القرية، باستخدام عقار البرازيكوانتيل، للوقاية والعلاج من مرض البلهارسيا، أحد الأمراض المتوطنة التي تؤثر على الصحة العامة.

ويتم تنفيذ أعمال التجريع من خلال فرق طبية مدربة تابعة لإدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، حيث يتم تحديد الجرعات بدقة وفقًا لمقياس الطول لكل فرد، بما يضمن أعلى درجات الأمان والكفاءة العلاجية.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة أسبوعين، مع تكثيف المرور الميداني لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، وتحقيق التغطية الكاملة داخل القرية.

وأكد بدران أن الحملة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الأمراض المتوطنة، وحرص الدولة على حماية صحة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للإصابة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمراض المتوطنة وحماية صحة المواطنين، وتحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.