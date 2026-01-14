قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
اقتصاد

محمد سعده: ملتقى رجال الأعمال المصريين والسوريين يعزز فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين

محمد سعده
محمد سعده
ولاء عبد الكريم

أكد محمد سعده، السكرتير العام لـالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية  السورية مع رجال الأعمال المصريين يُعد لقاءً بالغ الأهمية، لما يعكسه من اهتمام الدولة في سوريا بتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضح سعده أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمتلك خبرات تراكمية كبيرة يمكن أن تستفيد منها الدولة السورية، لا سيما في ظل التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات متعددة، أبرزها مشروعات الطرق والنقل واللوجستيات والسكك الحديدية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول، ومحطات توليد الكهرباء، ومشروعات المياه والتحلية، فضلًا عن الخبرات في مجال التطوير العقاري
وأشار إلى أن وجود ما يقرب من مليون ونصف مواطن سوري في مصر أسهم في خلق نماذج نجاح متميزة، خاصة في قطاع الصناعة والملابس الجاهزة قطاعات التجزئة، وهو ما يعكس فرصًا حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد سعده تطلع رجال الأعمال المصريين إلى توسيع استثماراتهم داخل السوق السورية، والعمل على إقامة صناعات مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية على أسس مستدامة تخدم مصالح البلدين.
 

ووقع اتحاد الغرف التجارية المصرية مذكرة تفاهم خلال فعاليات الملتقى مع نظيره فى دولة سوريا الشقيقة، والتى تهدف إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية فى مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.

وشارك فى فعاليات «الملتقى الاقتصادى السورى ـ المصري»، عدد من السادة الوزراء فى سوريا،  والسفير المصري بسوريا واتحادى الغرف التجارية وقطاع الأعمال فى البلدين الشقيقين، والذى يأتى لتعزيز مسار التعاون الاقتصادى، وإتاحة منصة رسمية لبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الشراكات التجارية بين مصر وسوريا.

