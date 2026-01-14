اجتماع لجنة الأسرة بالطائفة الإنجيلية بحضور القيادات

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء بمقر الطائفة الإنجيلية، في اجتماع لجنة الأسرة للطائفة الإنجيلية، وذلك بمشاركة الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس أمير صادق، رئيس لجنة الأسرة بالطائفة الإنجيلية، والدكتور القس عادل جاد الله، سكرتير لجنة الأسرة، إلى جانب أعضاء اللجنة: الشيخ باسم نجيب ومدام روزيت رفقي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وممثلين عن مذاهب الطائفة.

وخلال الاجتماع، ألقى الدكتور القس أندريه زكي كلمة رحّب فيها بجميع الحضور من قيادات الطائفة، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به لجنة الأسرة في التعامل مع قضايا الأسرة، ودعم احتياجاتها بحكمة وحرص شديد، بما يسهم في تحقيق المبادئ العامة والأساسية لبناء ودعم الأسرة.

وأوضح رئيس الطائفة أن العمل قائم على تشكيل لجان عامة ومتخصصة تُعنى بالعلاقات الأسرية، مشددًا على أن هذا الدور يجب أن يكون شاملًا ومتكاملًا، ليغطي الجوانب الروحية والثقافية والاجتماعية والقانونية، بما يعزز فاعلية الخدمة المقدمة للأسرة.

كما تناول الاجتماع قرارات لجنة الأسرة، وبحث آليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الانضباط الروحي باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح العمل الكنسي والخدمي، وتعزيز دور اللجنة في خدمة المجتمع.