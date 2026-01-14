أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بوفاة أحد قيادات الجماعة داخل محبسه ، وتدهور الحالة الصحية لأخر نتيجة تردى أوضاع الإحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .

وأكد المصدر أن المذكورين يتمتعان بصحة جيدة ويتلقيان الرعاية الكاملة أسوة بباقى النزلاء وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها كافة الإمكانيات الصحية والمعيشية للنزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الارهابية من نشر الأكاذيب وترويج الشائعات لإثارة البلبلة والحصول على إستثناءات لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية .