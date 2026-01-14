سهر سمارة.. إحالة راقصة للجنايات بتهمة حيازة ماريجوانا في مطار القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة الراقصة الاستعراضية سهر سمارة لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدر الماريجوانا بعد ضبطها فى مطار القاهرة الدولي .

تفاصيل الواقعة

وكانت أجهزة الأمن فى مطار القاهرة الدولي اشتبهت فى الراقصة سهر سمارة أثناء قدومها على متن رحلة من مطار فرانكفورت الألماني، وعثر بحوزة المتهمة على كميات من زيت الحشيش والماريجوانا، وبمواجهتها أنكرت معرفتها بالمضبوطات، فى حين أكدت أنها كانت تعتقد أنه زيت للفيب.

وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة مواد مخدرة، خلال قدومها من مطار فرانكفورت، وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، نجحت القوات في القبض عليها حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.