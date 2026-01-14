قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المشدد 10 سنوات لخليجيين تحـ.ـرشا بفتاة في أبراج نايل سيتي

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
مصطفي رجب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين المتهمين في واقعة التحرش بفتاة في أبراج نايل سيتي بالسجن المشدد 10 سنوات. 

شهدت واقعة التعدي على فتاة بمحيط “النايل سيتي” في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، تطورًا جديدًا داخل المحكمة، بعد حضور محامٍ موفد من سفارة الدولة الخليجية التي يتبعها المتهم الأول لمتابعة سير الجلسات والدفاع عن المتهمين.

ووفقًا لمصادر، حاول دفاع المتهميّن التفاوض مع المجني عليها لإنهاء القضية بشكل ودي، إلا أنها رفضت تمامًا، قائلة: “مش هتصالح ولا هتنازل”.

وكشف المتهم الأول في واقعة التعدي على فتاة في محيط “النايل سيتي”، مفاجآت خلال التحقيقات، مؤكدًا أنه لم يكن على علاقة قوية بالمتهم الثاني.

وقال الشاب الذي يحمل جنسية إحدى دول الخليج: “مكنتش سهران معاه ومعرفتنا ببعض سطحية جدًا، وهو مش ظابط ولا حاجة، دا مواطن يحمل جنسية دولة خليجية نازل مصر سياحة، قابلته قصاد الفندق ومشينا”.

وأضاف:"هو كان في حالة سُكر ومش في وعيه، وبدأ يتهجّم على البنت وهو بيضحك ويهزر، وخدنا بعضنا ومشينا، ومكنتش أعرف إن الموضوع هيكبر كدا".

في وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم الثاني في واقعة التعرض للفتاة بشكل غير لائق بمحيط " النايل سيتي" ببولاق أبو العلا.

وكشفت التحريات أن المتهميّن يحملان جنسية إحدى الدول الخليجية، وقد دخلا البلاد بتاريخ 5 نوفمبر الجاري قادمين من بلادهما بغرض السياحة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليها اتهمت شخصين، الأول يدعى "حمد.س"، أما الثاني فيدعى "نايف.م" ويبلغ من العمر 28 عامًا، وتم القبض عليه وهو المتهم الثاني بالقضية.

المشدد 10 سنوات التحرش محكمة جنايات القاهرة

