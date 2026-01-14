نائب: لجنة الاتصالات ستقدم تشريعات وحلولا ورقابة فاعلة على الحكومة

أكد النائب محسن أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن خدمة المواطن البسيط على رأس الأولويات، وأن لديه خطة عمل على المستوى الخدمي والتشريعي سيكون محورها وهدفها صالح الوطن والمواطن.

وقال حتة، عقب إشرافه على إجراء انتخابات اللجان النوعية ولجنة الاتصالات باعتباره أصغر الأعضاء سناً، إن لجنة الاتصالات من أهم اللجان ومرتبطة بالعديد من الوزارات المعنية، وسنقدم تشريعات وحلول ورقابا فاعلة على الحكومة، وعلى عمل الأجهزة التنفيذية في المحافظات والأقاليم، خاصة محافظات الصعيد.

وأكد عزمه المضي قدمًا في دراسة وإعداد حزمة من التشريعات الحديثة التي تستهدف ضبط الفضاء الرقمي، ومواجهة فوضى تداول المعلومات، والتصدي لحملات الشائعات الممنهجة، بما يحقق حماية المجتمع والحفاظ على الأمن القومي والاستقرار .

وشدد حتة على أن التشريعات المرتقبة ستوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها الدستور، وبين ضرورة حماية المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي وحروب الجيل الرابع والخامس، التي تستهدف الوعي العام واستقرار الدول.