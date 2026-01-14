وزير البترول: الإطار المالي ونظم التراخيص المصرية تتوافق مع المعايير العالمية

على هامش مشاركته في منتدى التعدين الدولي 2026 بالرياض، عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع روهيتش داوان، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، لبحث التعاون ونقل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين المصري .

حضر اللقاء السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في السعودية ، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأكد الوزير حرص قطاع التعدين المصري على الالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مستعرضًا حزمة التعديلات التشريعية والتنظيمية الحديثة التي أقرتها الوزارة مؤخرًا، والتي شملت إصلاح الإطار المالي ونظم التراخيص بما يتوافق مع المعايير العالمية.

تم التأكيد علي أهمية بحث أوجه التعاون الفني مع قطاع التعدين المصري من خلال نقل التكنولوجيا، وتطبيق معايير السلامة، وتعزيز الكفاءة ،

في سياق آخر وجه الوزير الدعوة لرئيس المجلس الدولي للتعدين والمعادن ICMM لزيارة مصر والمشاركة في منتدي مصر للتعدين في سبتمبر القادم كمتحدث رئيسي

من جانبه، أعرب داوان عن تقديره للتطورات الهامة والمتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين المصري، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والإمكانات البشرية المؤهلة، والموارد الطبيعية الوفيرة، إلى جانب الإطار التشريعي الداعم، الأمر الذي يهيئ البيئة لتحقيق نمو مستدام ومستمر في هذا القطاع .