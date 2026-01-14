وكيل اقتراحات النواب: اجتماع قريب لوضع خطة العمل وهدفنا مصلحة المواطنين

فاز النائب محمد عبد الله زين الدين، بمنصب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول، في الانتخابات التي شهدتها اللجان النوعية اليوم.

وأكد زين الدين، في تصريحات اليوم، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى واحدة من أهم اللجان في مجلس النواب، ويقع على عاتقها مناقشة كل ما يخص الدوائر من طلبات واقتراحات برغبة.

وأشار، إلى أن اللجنة بجميع أعضاءها وهيئة مكتبها ستجتمع قريبا، لوضع خطة العمل خلال دور الانعقاد الأول، مؤكدا أنها ستبدأ على الفور في مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وشدد محمد زين الدين، على أن الاقتراحات برغبة واحدة من الأدوات الرقابية المهمة في مجلس النواب، ويتم فيها تقديم طلبات المواطنين في الدوائر المختلفة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة في اجتماعاتها ستكون حريصة على حضور جميع ممثلي الحكومة من أجل التوافق بشأن الاقتراحات المقدمة، مع التوصية بتنفيذها، عقب الإحالة إلى الجلسة العامة لتوجيها إلى الجهات المعنية.