آليات إشهار الجمعيات التنموية وتعظيم العائد الاقتصادي بمطروح

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، برئاسة المهندس محمود الأمير مدير المركز، صباح اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية موسعة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المركز بمدينة مرسى مطروح، تناولت سبل وآليات إشهار الجمعيات التنموية الهادفة إلى خدمة مزارعي المحافظة ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة.

جاءت الحلقة النقاشية بحضور الدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والدكتور عمرو عبد المجيد، مدير إدارة التسويق، إلى جانب مشاركة واسعة من مزارعي مطروح وممثلي مناطق التنمية المختلفة، في إطار حرص المركز على إشراك المزارعين في صياغة حلول عملية تلبي احتياجاتهم على أرض الواقع.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس محمود الأمير أهمية إنشاء جمعيات تنموية قوية ككيان قانوني منظم يضم المزارعين داخل مناطق التنمية، بما يسهم في توحيد الجهود، وتعزيز قدراتهم التفاوضية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات والدعم المقدم من الجهات المعنية.

وأوضح أن وجود هذه الجمعيات يعد خطوة محورية نحو تنظيم العمل الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وأسرهم.

من جانبها، استعرضت الدكتورة دار السلام حسين الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الجمعيات التنموية أو التعاونية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الجمعيات في مساعدة المزارعين على التعامل بشكل قانوني ومنظم مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في المجال الزراعي. وأكدت أن الالتزام بالإطار القانوني يضمن العدالة والشفافية في التعامل، ويحمي حقوق المزارعين، ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة من برامج الدعم والتمويل.

كما تطرق النقاش إلى أهمية التسويق الزراعي ودوره في تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين، حيث أوضح الدكتور عمرو عبد المجيد أن الجمعيات التنموية يمكن أن تمثل أداة فعالة لتنظيم عمليات التسويق، وفتح قنوات جديدة لتسويق المنتجات الزراعية محليًا وخارجيًا، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الدخل.

وخلال اللقاء، أعرب المزارعون عن حرصهم الكامل على إنشاء تلك الجمعيات في إطار القوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تنمية مناطقهم، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية، ودعم استقرار واستدامة النشاط الزراعي بمحافظة مطروح.

وفي ختام الحلقة النقاشية، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومديرية التضامن الاجتماعي والمزارعين، لوضع رؤية واضحة وخطوات عملية لإشهار الجمعيات التنموية، بما يحقق الأهداف المنشودة ويخدم مزارعي مطروح على المدى القريب والبعيد.