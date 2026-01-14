قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفراخ اليوم 14-1-2026
الإمام الأكبر: الأزهر مؤسسة إسلامية تعليمية معنية بقضايا الأمة ولا نتدخل في السياسة
أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه
المبعوث الشخصي لأمين الأمم المتحدة: ندعم أدوار الوسطاء لإنهاء الأزمة فى السودان
إدخال مواد العلوم الحديثة والاستعانة ب100خبير ياباني.. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
الخارجية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أحداث السودان ووضعنا خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها
شيخ الأزهر للشباب: احذروا أي فكر يدعو للإساءة للمسيحيين أو تكفير المسلمين
وزير الخارجية: لدينا تقييم كامل لكل الخسائر في السودان ويجب وقف إطلاق النار
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آليات إشهار الجمعيات التنموية وتعظيم العائد الاقتصادي بمطروح

خلال فاعليات الحلقة النقاشية
خلال فاعليات الحلقة النقاشية
ايمن محمود

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، برئاسة المهندس محمود الأمير مدير المركز، صباح اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية موسعة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المركز بمدينة مرسى مطروح، تناولت سبل وآليات إشهار الجمعيات التنموية الهادفة إلى خدمة مزارعي المحافظة ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة.

جاءت الحلقة النقاشية بحضور الدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والدكتور عمرو عبد المجيد، مدير إدارة التسويق، إلى جانب مشاركة واسعة من مزارعي مطروح وممثلي مناطق التنمية المختلفة، في إطار حرص المركز على إشراك المزارعين في صياغة حلول عملية تلبي احتياجاتهم على أرض الواقع.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس محمود الأمير أهمية إنشاء جمعيات تنموية قوية ككيان قانوني منظم يضم المزارعين داخل مناطق التنمية، بما يسهم في توحيد الجهود، وتعزيز قدراتهم التفاوضية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات والدعم المقدم من الجهات المعنية.

 وأوضح أن وجود هذه الجمعيات يعد خطوة محورية نحو تنظيم العمل الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وأسرهم.

من جانبها، استعرضت الدكتورة دار السلام حسين الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الجمعيات التنموية أو التعاونية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الجمعيات في مساعدة المزارعين على التعامل بشكل قانوني ومنظم مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في المجال الزراعي. وأكدت أن الالتزام بالإطار القانوني يضمن العدالة والشفافية في التعامل، ويحمي حقوق المزارعين، ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة من برامج الدعم والتمويل.

كما تطرق النقاش إلى أهمية التسويق الزراعي ودوره في تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين، حيث أوضح الدكتور عمرو عبد المجيد أن الجمعيات التنموية يمكن أن تمثل أداة فعالة لتنظيم عمليات التسويق، وفتح قنوات جديدة لتسويق المنتجات الزراعية محليًا وخارجيًا، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الدخل.

وخلال اللقاء، أعرب المزارعون عن حرصهم الكامل على إنشاء تلك الجمعيات في إطار القوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تنمية مناطقهم، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية، ودعم استقرار واستدامة النشاط الزراعي بمحافظة مطروح.

وفي ختام الحلقة النقاشية، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومديرية التضامن الاجتماعي والمزارعين، لوضع رؤية واضحة وخطوات عملية لإشهار الجمعيات التنموية، بما يحقق الأهداف المنشودة ويخدم مزارعي مطروح على المدى القريب والبعيد.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الصامتون تجاه القضية الفلسطينية يتحملون المسئولية كاملة مع المجاهرين بالعدوان

حصاد فتاوى مركز الأزهر لعام 2025

حصاد فتاوى 2025م.. أكثر من 1,7 مليون فتوى تعكس الحضور الافتائي الشامل لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل يقع الطلاق لحظة الغضب ووقت الحيض.. حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب.. هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل لآخر اليوم

بالصور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد