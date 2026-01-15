قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 15 يناير 2026: تحقق أداء متميزا

القوس
القوس

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 15 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 15 يناير 2026

ستكون حياتك العاطفية خالية من المشاكل اليوم، وستحقق أداءً متميزاً في العمل أيضاً. تعامل مع أمورك المالية بحكمة، ولن تعاني من أي أمراض خطيرة.

توقعات برج القوس في الحب

تحلَّ بالهدوء حتى في الأوقات الصعبة، وحافظ على نظرة إيجابية في علاقتك العاطفية، قد يعود حبيبك السابق إلى حياتك، وهذا قد يُعيد إحياء حبكما. مع ذلك، على المتزوجين توخي الحذر حتى لا يُهددوا زواجهم.

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

في بيئة العمل، تجنب الخوض في سياسات مكان العمل ولا تنجرّ وراء النميمة، سيسافر بعض الطلاب للدراسة في الخارج، سيتعامل رجال الأعمال مع شركاء جدد، وقد يفكرون في إطلاق مشاريع جديدة.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

قد يُصاب بعض الأطفال بحمى فيروسية أو عدوى جلدية تُعيقهم عن حضور الدروس، يحتاج الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل في سكر الدم أو أمراض الرئة إلى مراقبة صحتهم بعناية.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تقوم بتجديد المنزل، ستكون النساء سعيدات بالتبرع للأعمال الخيرية. قد تربح دعوى قضائية تتعلق بالعقار.

