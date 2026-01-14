النائبة ريهام أبو الحسن تنضم إلى لجنة العلاقات الخارجية

انضمنت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

ورفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.

و يأتي ذلك بعدما اعتمد مجلس النواب، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بدور الانعقاد الأول، التي أجريت قبل قليل في مقار كل لجنة، وفقا لما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن.

و أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25.