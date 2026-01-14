محمود طاهر أمين سر إسكان النواب: العمل بروح الفريق والتعاون الكامل مع الحكومة

أعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن انتخاب النائب محمود طاهر أمينًا لسر لجنة الإسكان بالمجلس، في خطوة تعكس الثقة في خبراته وقدرته على إنجاز مسؤوليات تشريعية ورقابية في أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

ويأتي هذا التكليف في توقيت بالغ الأهمية، تتصدر فيه قضايا الإسكان والتنمية العمرانية أجندة العمل الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعقب إعلان النتيجة، أكد النائب محمود طاهر أن هذه الثقة تمثل عهدًا والتزامًا بمواصلة العمل الجاد داخل لجنة الإسكان، دعمًا لخطط الدولة في التنمية العمرانية الشاملة، وتعزيزًا لحق المواطن في سكن كريم وآمن، وبما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التطوير العمراني وحماية مصالح المواطنين.

وأضاف النائب محمود طاهر أنه يضع نصب عينيه العمل بروح الفريق والتعاون الكامل مع الحكومة والزملاء النواب، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات، من أجل الوصول إلى تشريعات فعّالة ورقابة حقيقية، تُترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع