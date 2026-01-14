وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجود توافق تم التوصل إليه، على أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة التى تضم خمسة عشر عضوا.

وقال عبد العاطى - فى رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رمطان لعمامرة المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة للسودان - إننا نأمل أن يتم الإعلان عنها ( أعضاء اللجنة ) قريبا .. واستكمال باقي الهياكل والأطر التى تم النص عليها فى قرار مجلس الأمن ذى الصلة، وأن تتمكن هذه اللجنة من إدارة شؤون الشعب الفلسطيني فى غزة.

وشدد على ثوابت الموقف المصري، التى تنص على الارتباط الكامل بين غزة والضفة، مؤكدا أنه لا مجال للفصل بينهما.

وقال إن تقسيم قطاع غزة خط أحمر لا يمكن قبوله، مضيفا أن نشر اللجنة الإدارية لابد أن يتم فى كل ربوع غزة.. ولن نقبل أبدا بأي خطوط وهمية للتقسيم داخل القطاع.

وأضاف أننا نأمل أن تنفذ إسرائيل استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب بالانسحاب من القطاع.

وردا على سؤال حول ما اذا كنا على مقربة من تحقيق وقف إطلاق النار فى السودان، قال عبد العاطى إننا نتعامل مع الواقع.. وهناك فرصة لابد من اغتنامها، ونحن نضغط فى هذا الاتجاه. ولفت إلى أن الدور الأمريكى شديد الأهمية .. وهناك حديث مستمر بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب.

وأضاف عبد العاطي أنه لابد من وضع حد لهذه الحرب قائلا إننا نتحدث مع الجانب الامريكى فى هذا الأمر، ونسعى للوصول لتفاهمات لوقف الحرب .. ونأمل فى تسريع هذه الجهود لكى تكون هناك نتائج محددة.