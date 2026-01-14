قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسم طريق السلام في السودان.. توجيهات رئاسية حاسمة ودعم أممي لمسار التهدئة
الفصائل الفلسطينية تثمن جهود ترامب والوسطاء لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتشكر مصر والرئيس السيسي لدعم القضية
الإمام الأكبر: غاية ما أطمح إليه نصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيا كان دينه أو اعتقاده
صراع مشتعل على صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولات الحاسمة
الرئاسة الفلسطينية تثمن دور مصر والدول الوسيطة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
الفصائل والقوى الفلسطينية من القاهرة تدعو مجلس السلام للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باستيلاء أخرى على قطعة أرض ملك أسرتها
الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي ظرف بانهيار السودان
قبل صدام السنغال.. تركيز عالٍ داخل معسكر الفراعنة وتحفظ تكتيكي منتظر
وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجود توافق تم التوصل إليه، على أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة التى تضم خمسة عشر عضوا.

وقال عبد العاطى - فى رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رمطان لعمامرة المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة للسودان - إننا نأمل أن يتم الإعلان عنها ( أعضاء اللجنة ) قريبا .. واستكمال باقي الهياكل والأطر التى تم النص عليها فى قرار مجلس الأمن ذى الصلة، وأن تتمكن هذه اللجنة من إدارة شؤون الشعب الفلسطيني فى غزة. 

وشدد على ثوابت الموقف المصري، التى تنص على الارتباط الكامل بين غزة والضفة، مؤكدا أنه لا مجال للفصل بينهما.

وقال إن تقسيم قطاع غزة خط أحمر لا يمكن قبوله، مضيفا أن نشر اللجنة الإدارية لابد أن يتم فى كل ربوع غزة.. ولن نقبل أبدا بأي خطوط وهمية للتقسيم داخل القطاع. 

وأضاف أننا نأمل أن تنفذ إسرائيل استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب بالانسحاب من القطاع.

وردا على سؤال حول ما اذا كنا على مقربة من تحقيق وقف إطلاق النار فى السودان، قال عبد العاطى إننا نتعامل مع الواقع.. وهناك فرصة لابد من اغتنامها، ونحن نضغط فى هذا الاتجاه. ولفت إلى أن الدور الأمريكى شديد الأهمية .. وهناك حديث مستمر بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب.

وأضاف عبد العاطي أنه لابد من وضع حد لهذه الحرب قائلا إننا نتحدث مع الجانب الامريكى فى هذا الأمر، ونسعى للوصول لتفاهمات لوقف الحرب .. ونأمل فى تسريع هذه الجهود لكى تكون هناك نتائج محددة.

