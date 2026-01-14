نصب على مواطنين.. سقوط دجال سيدي جابر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





