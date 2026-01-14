إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المعادي إلي الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة المتهم بهتك عرض فتاة المعادي إلي الجنايات .

جاء بامر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية - بالقوة بأن قام بتقبيلها والإمساك بمناطق عفتها كرهاً عنها .

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى عاصرتها حيث إنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليها وكان ذلك بالقوة والاكراه مستغلا انها بمفردها وإحرازه للسلاح الأبيض - محل الاتهام اللاحق مما بث الرعب في جوفها فاستطال بيده لمواطن عفتها من أسفل كما حسر ملابسه السفلية عن نفسه كاشفاً عـ ورته مجبراً إياها على فعل أمور مقززة، وما أن قاومته تعدى عليها بالضرب بتلك الوسيلة وشل مقاومتها وأحدث إصابات ثابتة بتقرير الطب الشرعي- قاصداً هتك عرضها بالقوة والإكراه.