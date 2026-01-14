شيري عبد الحميد تتصدر بوستر مؤلف ومخرج وحرامي: سعيدة بالمشاركة في أول بطولة سينمائية

تصدّرت الفنانة شيري عبد الحميد البوستر الدعائي لفيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، الذي تشارك في بطولته أمام النجمة مي كساب والفنان أحمد فتحي، والذي يعرض

بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي.

وشاركت شيري عبد الحميد جمهورها بالبوستر الرسمي للفيلم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليه قائلة:

«استنوني في فيلم مؤلف ومخرج وحرامي في دور العرض، سعيدة جدًا بالمشاركة في البطولة، خاصة إنها تجربة مميزة بالنسبة لي».



وأضافت شيري عبد الحميد أن مشاركتها في الفيلم تمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، مؤكدة سعادتها بخوض تجربة المشاركة في بطولة سينمائية للمرة الأولى، رغم أنها ليست تجربتها السينمائية الأولى.

وكشفت عن جانب من تفاصيل دورها في الفيلم حيث تشتعل نار الغيرة بينها وبين الفنانة مي كساب خلال أحداث العمل السينمائي بسبب أحمد فتحي في إطار كوميدي.

وقد تخرجت شيري عبد الحميد في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، وبدأت مسيرتها المهنية في المجال الإعلامي، قبل أن تتجه إلى التمثيل والغناء، حيث خاضت تجارب فنية متنوعة بين الدراما والمسرح والموسيقى؛ حيث سبق لها المشاركة في عمل سينمائي بدولة الإمارات يحمل اسم " بعد الخميس"، إلى جانب ظهورها في مسلسلين خلال موسم دراما رمضان 2025، وهما " طريق البداية" و " بنات همام".

وسبق وأن قدمت شيري عبد الحميد برنامجين تلفزيونيين وهما under ground على قناة دبي و قعدة صبايا على قناة المحور والمنصة على قناة الشمس وطرحت أغنيتين خلال الفترة الماضية وهما "happy" و أغنية قلبي الخباص.

كما شاركت في عمل مسرحي مع النجمة شيرين على أحد مسارح مدينة الإسكندرية بعنوان " تاني يا هاني" ، في تجربة لاقت تفاعلًا جماهيريًا لافتًا، إلى جانب حصولها على لقب ملكة جمال العرب – مصر 2021.

وتعيش شيري عبد الحميد حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث أكدت أنها ستتفرغ خلال الفترة المقبلة للتمثيل الفترة المقبلة مع برنامجها التلفزيوني

ويُذكر أن فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» من بطولة مي كساب، أحمد فتحي، شيري عبد الحميد، ميمي جمال، ، أوتاكا، ياسر الطوبجي،اسماعيل فرغلي ، ابرام سمير و محمود حافظ و سامي مغاوري ونيللي محمود وآخرين وهو من تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.