قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيري عبد الحميد تتصدر بوستر مؤلف ومخرج وحرامي: سعيدة بالمشاركة في أول بطولة سينمائية

شيري عبد الحميد
شيري عبد الحميد
أوركيد سامي

تصدّرت الفنانة شيري عبد الحميد البوستر الدعائي لفيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، الذي تشارك في بطولته أمام النجمة مي كساب والفنان أحمد فتحي، والذي يعرض 
بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي.

وشاركت شيري عبد الحميد جمهورها بالبوستر الرسمي للفيلم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليه قائلة:
«استنوني في فيلم مؤلف ومخرج وحرامي في دور العرض، سعيدة جدًا بالمشاركة في البطولة، خاصة إنها تجربة مميزة بالنسبة لي».


وأضافت شيري عبد الحميد أن مشاركتها في الفيلم تمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، مؤكدة سعادتها بخوض تجربة المشاركة في بطولة سينمائية للمرة الأولى، رغم أنها ليست تجربتها السينمائية الأولى.

وكشفت عن جانب من تفاصيل دورها في الفيلم حيث تشتعل نار الغيرة بينها وبين الفنانة مي كساب خلال أحداث العمل السينمائي بسبب أحمد فتحي في إطار كوميدي.

وقد تخرجت شيري عبد الحميد في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، وبدأت مسيرتها المهنية في المجال الإعلامي، قبل أن تتجه إلى التمثيل والغناء، حيث خاضت تجارب فنية متنوعة بين الدراما والمسرح والموسيقى؛ حيث سبق لها المشاركة في عمل سينمائي بدولة الإمارات يحمل اسم " بعد الخميس"، إلى جانب ظهورها في مسلسلين خلال موسم دراما رمضان 2025، وهما " طريق البداية" و " بنات همام".

وسبق وأن قدمت شيري عبد الحميد برنامجين تلفزيونيين وهما under ground على قناة دبي و قعدة صبايا على قناة المحور  والمنصة على قناة الشمس وطرحت أغنيتين خلال الفترة الماضية وهما "happy" و أغنية قلبي الخباص.

كما شاركت في عمل مسرحي مع النجمة شيرين على أحد مسارح مدينة الإسكندرية بعنوان " تاني يا هاني" ، في تجربة لاقت تفاعلًا جماهيريًا لافتًا، إلى جانب حصولها على لقب ملكة جمال العرب – مصر 2021.

وتعيش شيري عبد الحميد حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث أكدت أنها ستتفرغ خلال الفترة المقبلة للتمثيل الفترة المقبلة مع برنامجها التلفزيوني
ويُذكر أن فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» من بطولة مي كساب، أحمد فتحي، شيري عبد الحميد، ميمي جمال، ، أوتاكا، ياسر الطوبجي،اسماعيل فرغلي ، ابرام سمير و محمود حافظ و سامي مغاوري ونيللي محمود وآخرين  وهو من تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد شيري عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

الأثار المصرية

نقيب السياحيين: المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة الإقبال السياحي

المعارض الأثرية

السياحة: لا خروج لقطع أثرية نادرة في المعارض الخارجية

الفنانة دينا دياب

دينا دياب: أجريت الأوديشن وأنا مصابة بتمزق الأربطة وقدمي في الجبس

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد