عصابة تسطو على متجر مجوهرات في كورتينا دامبيزو الإيطالية قبل الأولمبياد الشتوية

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن عصابة مسلحة مكونة من ثلاثة أفراد داهمت متجرا للمجوهرات الفاخرة اليوم الأربعاء في وسط مدينة كورتينا دامبيزو، وهي جريمة خطيرة نادرة في المنتجع الجبلي الذي سيشارك في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وقام اللصوص باقتحام متجر كاتشاري سالفاتي الواقع في شارع كورسو إيطاليا، وهو الشارع الرئيسي للمشاة في كورتينا، وقاموا بالتغلب وتحييد أحد مساعدي المتجر قبل السرقة.

واستطاعت العصابة الفرار، ولم يُعرف بعد قيمة ما سرقته. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه تم العثور على السيارة التي هربوا بها بالقرب من كورتينا، وهي بلدة تقع في جبال الدولوميت شمال إيطاليا.

ولم يُصب مساعد المتجر بأذى أثناء السرقة.

وستكون كورتينا، التي يبلغ عدد سكانها المقيمين حوالي 5000 نسمة فقط، محط الأنظار الشهر المقبل عندما تشارك في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع ميلانو.

وسبق أن استضافت المدينة دورة الألعاب الشتوية في عام 1956، وتم تصوير العديد من الأفلام هناك، بما في ذلك الفيلم الكوميدي "الفهد الوردي" الذي عُرض في الستينيات من القرن الماضي