اللجنة الأولمبية تعلن مشاركة مصر في ألعاب البحر المتوسط وتبدأ الاستعدادات

أكد اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية اتخذ قرارًا رسميًا بمشاركة مصر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقبلة، والمقرر إقامتها في إيطاليا خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال القماطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية الأولى، إن الدورة تُعد من أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم، حيث تضم 28 لعبة رياضية متنوعة ما بين ألعاب فردية وجماعية، بمشاركة 26 دولة من دول حوض البحر المتوسط.

وأضاف أن اللجنة الأوليمبية بدأت بالفعل التنسيق مع مختلف الاتحادات الرياضية، من أجل تحديد أعداد اللاعبين المشاركين في كل لعبة، وفقًا لرؤية كل اتحاد ومدى جاهزية لاعبيه وقدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.