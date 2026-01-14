قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ميلان الإيطالي يحمل شعلة الأولمبياد الشتوي

أليجري
أليجري
مجدي سلامة

انضم ماسيميليانو أليجري مدرب فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، إلى صفوف حاملي شعلة الألعاب الأولمبية الشتوية اليوم الأربعاء، وسط جدل حول استبعاد رياضيين سابقين الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل.

وتجوب الشعلة الأولمبية 110 مناطق في إيطاليا قبل انطلاق دورة ألعاب ميلانو-كورتينا، المقرر إقامتها في الفترة من السادس إلى 22 فبراير المقبل.

وسار أليجري مع متطوعين آخرين عبر مدينة بورجومانيرو، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال غرب ميلانو.

وتم حشد حوالي 10001 من حاملي الشعلة، وهم يرتدون زيا أبيض بإطار أحمر وأصفر يرمز للشعلة الأولمبية.

لكن بطل التزلج الريفي السابق سيلفيو فاونر اشتكى من أنه وغيره من الفائزين بالميداليات الأولمبية تم تهميشهم.

وقال فاونر في مقابلة يوم الثلاثاء مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الرياضية "لا يوجد احترام لنا نحن الأبطال. أعتبر ذلك إهانة لا تصدق".

وأضاف "أنا أمثل 10 رياضيين نالوا 35 ميدالية أولمبية، بدءا من فريق التتابع الفائز بميداليتين ذهبيتين في عامي 1994 و2006... لم نشارك بتاتا في أي مبادرة للألعاب الأولمبية الشتوية في بلدنا...لا كحاملين شعلة ولا كسفراء ولا بأي دور. لا شيء على الإطلاق".

وقال منظمو الألعاب الأولمبية في بيان إن فاونر استُبعد من مهام حمل الشعلة لأن شاغلي المناصب السياسية غير مؤهلين لذلك.

ويشغل فاونر منصب نائب رئيس بلدية سابادا، وهي منتجع للتزلج في جبال الدولوميت.

وفي منشور لاحق على فيسبوك، اشتكى الرياضي المتقاعد من ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن سياسيا محليا كان من بين حاملي الشعلة في صقلية.

وأضاف أنه يتحدث نيابة عن "ما لا يقل عن 15 رياضيا (آخرين) فازوا بميداليات أولمبية في الرياضات الشتوية، أبطال كتبوا تاريخ الرياضة الإيطالية ويشعرون اليوم بالتهميش".

وأعلن وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي يشارك بشكل كبير في الاستعدادات للألعاب الأولمبية، ووزير الرياضة أندريا أبودي اليوم الأربعاء عن "اجتماع عاجل" مع منظمي الألعاب للتعامل مع الجدل الدائر.

وقالا في بيان مشترك إنهما يريدان تسليط الضوء "على قرارات محيرة للغاية".

ماسيميليانو أليجري ميلان الألعاب الأولمبية

