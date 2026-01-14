قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
حفيظ دراجي يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: يؤدي مهمته على أكمل وجه بحرمان اللاعبين من النهائي
على هامش جولته لمتابعة مطبخ الخير.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير كورنيش القصاصين

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال التطوير الجارية بكورنيش القصاصين، وذلك على هامش جولته بمركزي القصاصين والتل الكبير، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، تابع المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بأعمال التطوير، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة بما يسهم في توفير متنفس حضاري يليق بأهالي المدينة.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الزعيم أحمد عرابي بمدينة التل الكبير، مؤكدًا أن الحفاظ على الرموز الوطنية والتاريخية يأتي ضمن أولويات المحافظة، والذي يعكس تاريخ المدينة ودورها الوطني.

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاستماع للمواطنين وآرائهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها، وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الهوية البصرية والحضارية لمختلف مدن ومراكز المحافظة.

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كابتيفا الكهربائية
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
مى كساب
