على هامش جولته لمتابعة مطبخ الخير.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير كورنيش القصاصين

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال التطوير الجارية بكورنيش القصاصين، وذلك على هامش جولته بمركزي القصاصين والتل الكبير، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، تابع المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بأعمال التطوير، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة بما يسهم في توفير متنفس حضاري يليق بأهالي المدينة.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الزعيم أحمد عرابي بمدينة التل الكبير، مؤكدًا أن الحفاظ على الرموز الوطنية والتاريخية يأتي ضمن أولويات المحافظة، والذي يعكس تاريخ المدينة ودورها الوطني.

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاستماع للمواطنين وآرائهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها، وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الهوية البصرية والحضارية لمختلف مدن ومراكز المحافظة.