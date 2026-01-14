محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، والذي أُقيم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم عقب صلاة المغرب.

بدأ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ أشرف شعبان، أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ جمعة عبدالفتاح، إمام وخطيب مسجد ناصر الكبير، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً أن هذه الرحلة المباركة كانت منحة بعد محنة، وفرجاً بعد ضيق، ويسراً بعد عسر، مشيراً إلى أهمية الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتحلي بأخلاقه الكريمة في مختلف مناحي الحياة، واختُتمت الاحتفالية بابتهالات ومدائح نبوية قدمها فضيلة الشيخ محمد منجود الشرقاوي، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

من جانبه، قدم محافظ الفيوم التهنئة للقيادة السياسية، وللشعب المصري، وأهالي محافظة الفيوم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً أن هذه المناسبة العطرة تمثل آية من آيات الله عز وجل، وتحمل في طياتها العديد من القيم والمعاني النبيلة التي ينبغي استلهامها في حياتنا اليومية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع، وبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العمل، من أجل تحقيق التنمية والنهضة المنشودة لمصرنا الحبيبة، داعياً الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

