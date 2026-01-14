قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

شهد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، والذي أُقيم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم عقب صلاة المغرب.
بدأ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ أشرف شعبان، أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ جمعة عبدالفتاح، إمام وخطيب مسجد ناصر الكبير، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً أن هذه الرحلة المباركة كانت منحة بعد محنة، وفرجاً بعد ضيق، ويسراً بعد عسر، مشيراً إلى أهمية الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتحلي بأخلاقه الكريمة في مختلف مناحي الحياة، واختُتمت الاحتفالية بابتهالات ومدائح نبوية قدمها فضيلة الشيخ محمد منجود الشرقاوي، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة.
من جانبه، قدم محافظ الفيوم التهنئة للقيادة السياسية، وللشعب المصري، وأهالي محافظة الفيوم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً أن هذه المناسبة العطرة تمثل آية من آيات الله عز وجل، وتحمل في طياتها العديد من القيم والمعاني النبيلة التي ينبغي استلهامها في حياتنا اليومية.
وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع، وبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العمل، من أجل تحقيق التنمية والنهضة المنشودة لمصرنا الحبيبة، داعياً الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

محافظ الفيوم احتفال الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

السفيرة الأمريكية

السفيرة الأمريكية: استثمارات بقيمة 30 مليار دولار وتجربة عائلية مميزة في قلب الثقافة المصرية

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج: محصلش إن حد قال للطالبة سها إبراهيم إنها مش هتتعين عشان والدها مؤذن

جامعة سوهاج

بسبب عمل والدها.. رئيس جامعة سوهاج يكشف حقيقة رفض تعيين طالبة بالجامعة معيدة

بالصور

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

المزيد