نائب أمين عام الجهاد الإسلامي: نثمن جهود مصر والوسطاء في دعم القضية الفلسطينية

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إنّ المسائل المشتركة بين الفصائل الفلسطينية كثيرة، حيث جرت مناقشة جهود الوسطاء -وبخاصة مصر- في اجتماعات القاهرة من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مثمنا جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف الهندي، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة إلى لجنة التكنوقراط فقد جرى التوصل إلى اتفاق بخصوصها من خلال جهود مصر ووسطاء، ونتمنى التوفيق أن تكون هذه اللجنة مدخلا للمرحلة الثانية".

وتابع: "عنوان المرحلة الثانية هو الإغاثة والإعمار والانسحاب من قطاع غزة، وهذه المسائل كبيرة وتحتاج إلى جهود واسعة".

وأكد: "تعودنا ألا تلتزم إسرائيل بتعهداتها في المرحلة الأولى، وهناك حاجة إلى جهود أكبر في المرحلة الثانية لإلزام الجانب الإسرائيلي وقف هذا الدمار".