ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
السفيرة الأمريكية: استثمارات بقيمة 30 مليار دولار وتجربة عائلية مميزة في قلب الثقافة المصرية

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية
محمد البدوي

أكدت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للمصريين والأمريكيين، خاصة في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تجاوزت 30 مليار دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن الصندوق الأمريكي المصري للمشروعات.

نقل الخبرات والابتكار

وأوضحت جارج أن الشركات الأمريكية تسهم في نقل الخبرات والابتكار من خلال ورش العمل والمشروعات المشتركة، بما يعزز تحقيق إنجازات ملموسة للطرفين.

وفي جانب شخصي، قالت السفيرة خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، إن عائلتها تشعر بالسعادة في مصر، حيث تدرس ابنتاها في المدرسة الأمريكية وتتعلمان اللغة العربية أربع مرات أسبوعيًا، مؤكدة حرصها على المشاركة اليومية في حياتهما وتهيئة بيئة تعليمية غنية.

الثقافة المصرية وروح الدعابة

وأضافت أن زوجها من الهند وأن العائلة تستمتع بالإقامة في مصر، مشيرة إلى إعجابها بالثقافة المصرية وروح الدعابة لدى المصريين، كما أعربت عن حبها للأعمال الرمضانية مثل لعبة نيوتن وفاتن أمل حربى.

