السفيرة الأمريكية: استثمارات بقيمة 30 مليار دولار وتجربة عائلية مميزة في قلب الثقافة المصرية

أكدت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للمصريين والأمريكيين، خاصة في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تجاوزت 30 مليار دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن الصندوق الأمريكي المصري للمشروعات.

نقل الخبرات والابتكار

وأوضحت جارج أن الشركات الأمريكية تسهم في نقل الخبرات والابتكار من خلال ورش العمل والمشروعات المشتركة، بما يعزز تحقيق إنجازات ملموسة للطرفين.

وفي جانب شخصي، قالت السفيرة خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، إن عائلتها تشعر بالسعادة في مصر، حيث تدرس ابنتاها في المدرسة الأمريكية وتتعلمان اللغة العربية أربع مرات أسبوعيًا، مؤكدة حرصها على المشاركة اليومية في حياتهما وتهيئة بيئة تعليمية غنية.

الثقافة المصرية وروح الدعابة

وأضافت أن زوجها من الهند وأن العائلة تستمتع بالإقامة في مصر، مشيرة إلى إعجابها بالثقافة المصرية وروح الدعابة لدى المصريين، كما أعربت عن حبها للأعمال الرمضانية مثل لعبة نيوتن وفاتن أمل حربى.