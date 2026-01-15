هيئة السكة الحديد تحذّر وكلاء البيع من التلاعب بتذاكر القطارات

حذّرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكلاء بيع التذاكر من أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بحقوق الركاب أو المال العام، مؤكدة تطبيق أقصى الإجراءات القانونية دون تهاون.

واقعة تزوير

وقالت الهيئة إنها رصدت تكرار طباعة تذاكر قطارات «تحيا مصر» بنفس التسلسل على بعض خطوط الضواحي، وتمكنت من كشف واقعة تزوير قام بها أحد وكلاء البيع المعتمدين، بعد ضبطه متلبسًا وبحوزته تذاكر محررة بالمخالفة لمنظومة البيع الإلكتروني.

وأضافت الهيئة أنها حررت محضرًا بالواقعة وأحالت المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وصدر حكم قضائي بحبسه لمدة ستة أشهر.

وأكدت الهيئة استمرارها في تكثيف الرقابة والمتابعة على جميع منافذ ووكلاء بيع التذاكر، المباشرين والمعتمدين عبر شركات التحصيل الإلكتروني، مشددة على أن أي مخالفات ستُواجه بإجراءات رادعة دون استثناء.

وناشدت الهيئة الركاب التأكد من استلام تذكرة رسمية صحيحة ومطابقة للبيانات، والإبلاغ فورًا عن أي ممارسات غير قانونية، دعمًا لجهودها في ضبط المنظومة وتطوير الخدمة، بحسب بيان للهيئة القومية لسكك حديد مصر.