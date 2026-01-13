تحذير عاجل من السكة الحديد: المعابر غير الشرعية "طريق للموت" وتعطيل متعمد للمرفق

واصلت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملتها الموسعة "سلامتك تهمنا"، محذرةً من مخاطر السلوكيات الخاطئة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ومرفق السكك الحديدية.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الامتناع التام عن إقامة أي معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية أو العبور منها، مؤكدةً أن هذه التصرفات لا تؤدي فقط إلى تعطيل حركة مسير القطارات، بل ينجم عنها كوارث تزهق أرواح المواطنين.

الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة

كما شددت الوزارة في بيانها على أن الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة والمعدّة لذلك، وهي "المزلقانات الشرعية" التابعة للهيئة، هو السبيل الوحيد والمضمون للمحافظة على الأرواح وضمان انتظام حركة القطارات دون عوائق. وتأتي هذه المناشدة ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لرفع الوعي المجتمعي وتأمين حياة الركاب في ظل التحديث المستمر الذي يشهده القطاع.