الانتهاء من التسليم النهائي للمدافن الصحية برأس غارب والقصير وسفاجا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الانتهاء من التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بمدن رأس غارب والقصير وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من مشروعات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في بيان صادر عن الوزارة، أن أعمال التسليم تمت من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات المنظومة، والتي تضم ممثلين عن وزارات البيئة والتنمية المحلية، ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحافظة البحر الأحمر، تمهيدًا لدخول المدافن الجديدة الخدمة والاستفادة منها ضمن منظومة المخلفات على أرض المحافظة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التكلفة الإجمالية للمدافن الصحية الجديدة بمدن رأس غارب والقصير وسفاجا بلغت نحو 175 مليون جنيه، موضحة أن كل مدفن يضم خلية دفن صحي وبحيرة لتبخير سائل الرشيح، مؤمّنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من التجهيزات اللازمة للتشغيل، تشمل غرفة أمن، وغرفة للمولدات مزودة بعدد مولدين ولوحة توزيع رئيسية، وأعمدة إنارة، وخزانات مياه، ومبنى إداري، وخزان وقود، ومغسلة سيارات، فضلًا عن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع مبطنة بالخرسانة، وشبكة طرق خدمية تحيط بالمدفن.

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه سبق الانتهاء من تسليم المدافن الصحية الآمنة بمدن مرسى علم والغردقة وحلايب، بتكلفة إجمالية بلغت 133.75 مليون جنيه، إلى جانب استمرار العمل في إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة شلاتين ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، بتكلفة 62.5 مليون جنيه.

وبذلك، يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر نحو 371.25 مليون جنيه.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الإسراع في استكمال باقي مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء لمستجدات تنفيذ المنظومة، إلى جانب تنسيق دائم بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف إعادة المظهر الحضاري والجمالي للشارع المصري وتحقيق تحسن ملموس في مستوى النظافة بكافة المحافظات.

يُذكر أن مشروعات المدافن الصحية الآمنة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، وتنفيذًا للعقود الموقعة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية السليمة وتحقيق الاستدامة في إدارة المخلفات.