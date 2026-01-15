قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس

جيش الاحتلال
محمود نوفل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال لا ينوي الانسحاب من الخط الأصفر في غزة شرقا حتى إحراز تقدم في نزع سلاح حماس.

وفي وقت لاحق ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس يجب أن تسلم جميع بنادقها وبنية الأنفاق التحتية لكي يتقدم مشروع واشنطن للسلام في غزة.

نزع سلاح حماس
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي في حوار مع قناة فوكس نيوز أن سبب تعقيد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، هو "نزع السلاح"، مضيفًا أن "حماس التزمت بنزع سلاحها" لكنها "ترفض القيام بذلك".


وقال نتنياهو إن حماس "لا تزال تمتلك نحو 20 ألف شخص مسلحين ببنادق كلاشينكوف، يستخدمونها بشكل دوري لإعدام أي شخص لا يريد استمرار استبدادهم"، لافتا إلى أن حماس لديها 60 ألف بندقية كلاشينكوف. هذا هو معنى نزع السلاح - يجب مصادرة كل هذه البنادق، وسحبها منهم، وتدمير أنفاقهم التي لا تزال تمتد لمئات الكيلومترات. لكن حماس ترفض ذلك".

جيش الاحتلال حماس سلاح حماس الخط الأصفر حركة حماس نتنياهو

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

